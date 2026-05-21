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Un centenar de profesores en huelga corta la carretera N-240 en Tarragona

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Tarragona, 21 may (EFE).- Alrededor de un centenar de profesores ha cortado este jueves por la mañana la carretera N-240 en la entrada a Tarragona con motivo de la huelga de docentes convocada hoy en la provincia de Tarragona por los sindicatos USTEC, CGT, Inter Sindical y aspepc-scp.

La protesta ha comenzado a las 7:30 horas en la rotonda de la calle Dr. Mallafré Guasch, que conecta con la N-240, que ha sido cortada por los profesores en ambos sentidos.

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Los manifestantes muestran pancartas y lanzan proclamas en favor de una educación pública "digna", con mejores condiciones laborales y menos ratios en las aulas. "Basta de excusas, pagad el trabajo", reivindican.

A las 11:30 horas está prevista una manifestación por el centro de Tarragona, que partirá de la plaza Imperial Tarraco. EFE

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dpj/hm/lml

(Foto) (Vídeo)

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