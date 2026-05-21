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EFE y RTVE entrevistarán el martes a Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol

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Madrid, 21 may (EFE).- La Agencia EFE y RTVE ofrecerán el próximo martes 26 de mayo la tercera entrega de 'Los Desayunos', con una entrevista al seleccionador nacional español de fútbol, Luis de la Fuente, en vísperas del inicio de la concentración de España, antes de viajar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Los periodistas Juan Carlos Rivero, presentador y comentarista de TVE; Silvia Barba, directora de Deportes de RNE; y Luis Villarejo, director de Deportes de la Agencia EFE, entrevistarán al seleccionador justo un día después de dar a conocer la lista de 26 jugadores que irán al Mundial.

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El evento se celebrará en la sede del Instituto Cervantes, en Madrid, fruto de la colaboración entre las tres organizaciones estatales (EFE, RTVE y el Cervantes).

El pasado jueves 19 de marzo, EFE y RTVE estrenaron una nueva etapa del programa 'Los Desayunos', una apuesta informativa conjunta que refuerza la colaboración entre ambos medios públicos y que contó, en su primera edición, con la participación de la exvicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero.

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El programa abordará, en formato de conversación y análisis, la última hora de los internacionales españoles, cuya lista oficial dará a conocer el próximo lunes Luis de la Fuente, días antes de viajar al Mundial, donde España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos).

Esta nueva etapa de 'Los Desayunos' nace como una iniciativa conjunta de RTVE y EFE para reforzar la conversación pública sobre los grandes temas de actualidad, reuniendo en un mismo espacio a responsables políticos, periodistas y representantes de distintos ámbitos de la sociedad.

El programa sale de nuevo de los estudios de RTVE para convertirse en un evento público y televisado en directo, que permitirá combinar el modo tradicional de entrevista con la presencia de invitados del ámbito institucional, económico, social, mediático, cultural y deportivo.

La cita será el martes 26 de mayo a las 09.30 horas en la sede del Instituto Cervantes.

El programa se transmitirá en directo a través del canal de YouTube de la Agencia EFE y sus redes sociales (X, Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn), así como por el Canal 24 Horas de RTVE, RTVE Play y Radio 5.

Con esta iniciativa, EFE y RTVE visibilizan su alianza estratégica, refuerzan su colaboración como medios públicos de referencia y apuestan por un formato informativo que combina el rigor, el debate público y la cercanía con la audiencia.

El pasado 2 de diciembre, ambas empresas de comunicación firmaron un acuerdo marco de colaboración para desarrollar de forma conjunta nuevos contenidos informativos, formatos audiovisuales y proyectos de verificación, con el propósito de reforzar sus marcas y aprovechar mejor sus recursos, especialmente en el ámbito internacional.

El compromiso incluido en el acuerdo, firmado por el presidente de la Agencia EFE, Miguel Angel Oliver, y el presidente de RTVE, José Pablo López, es impulsar todo tipo de iniciativas para reforzar ambas marcas. EFE

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