IU apunta que EEUU habría buscado causar una crisis en el Gobierno al informar de Zapatero

Madrid, 21 may (EFE).- El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, no tiene "ninguna duda" de que "Estados Unidos podría tener algún tipo de interés político" al aportar información en la causa contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, "probablemente causar una crisis en el Gobierno de España".

En una entrevista en TVE, el diputado de IU ha opinado que "no es muy normal" que una agencia de seguridad de los Estados Unidos ponga a disposición grabaciones que, ha subrayado, "no sabemos dónde se han obtenido", en referencia a las grabaciones de conversaciones puestas a disposición de la UDEF por la Homeland Security Investigations (HSI) estadounidense.

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Tras apuntar que se desconoce si esas conversaciones telefónicas se han obtenido "con o sin autorización judicial" en España o en terceros países, ha enmarcado esta colaboración de la HSI en la causa contra Rodríguez Zapatero en "la estrategia de Estados Unidos de convertir en causas judiciales" en "intentos de interferencia política es la soberanía de otros estados", como ha señalado que ha ocurrido antes en Venezuela y ahora en Cuba.

"El señor Trump creo que mucho aprecio no le tiene al Gobierno de España", ha concluido Santiago, que en todo caso considera que la investigación a Rodríguez Zapatero "es un motivo más de preocupación de la ciudadanía" y a él concretamente le parece algo "desolador" por tratarse de "una persona con un gran prestigio en la izquierda".

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Para el portavoz de IU en el Congreso, el auto del juez José Luis Calama presenta unos indicios "muy claros en unos supuestos" mientras que en otros, por ejemplo en materia de apropiación indebida o de blanqueo de capitales, "no hay nada claro", y "desde luego -ha destacado-, lo que no aparece en el auto por ningún lugar es una presunta responsabilidad de este Gobierno".

Enrique Santiago ha añadido además una reflexión: "Si tenemos recursos públicos a disposición suficientes para llevar una vida con holgura para realizar una actividad política, yo personalmente no entiendo este afán, muchas veces desmedido o ilimitado, de obtención del lucro personal". EFE

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