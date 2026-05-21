El 97,4 % del territorio está deshabitado y la concentración de la población es extrema

Madrid, 21 may (EFE).- El 97,4 % del territorio español está deshabitado y la concentración de la población es extrema; solo el 2,6 % del mapa está realmente habitado por residentes, según se desprende de un informe de la Fundación BBVA y del Ivie, que analiza la distribución de la población en alta resolución.

El estudio se basa en un método que visualiza el territorio dividiéndolo en cuadrículas de 100 metros por 100 metros, en vez de 1 km por 1 km, lo que desmonta el dato anterior de que el territorio ocupado alcanzaba el 22,6 % del espacio.

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Esta visualización de la población más precisa revela que la mitad de los residentes ocupa apenas el 6 % del espacio habitado, y señala a Barcelona, Madrid y Zaragoza, como las ciudades con mayor población próxima en un radio de un kilómetro.

Barcelona y Madrid son lo núcleos de más alta densidad frente a provincias como Teruel, donde la cercanía entre vecinos es ocho veces menor.

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En España, un ciudadano promedio tiene a su alrededor cerca de 30.000 vecinos en un radio de un kilómetro. Según este nuevo indicador las provincias que registran el mayor promedio de población próxima son Barcelona (con 50.524 personas en un radio de un km), Madrid (con 44.667 vecinos cercanos en promedio) y Zaragoza (con 41.408 personas).

En el extremo opuesto, existen siete provincias donde la población próxima promedio cae por debajo de los 10.000 habitantes: Teruel, Segovia, Ávila, Cuenca, Cáceres, Toledo y Lugo. El caso más extremo es el de Teruel, con menos de 6.000 vecinos cercanos.

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Así, la población próxima de Barcelona multiplica por 8,5 a la de Teruel.

Por otra parte, los diez municipios que lideran la alta densidad de vecinos cercanos se encuentran en L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Badalona y Esplugues de Llobregat, donde se superan los 90.000 vecinos en un radio de un kilómetro. También en Madrid, Alcorcón y Móstoles y en las ciudades de Valencia y Bilbao.

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Los expertos del informe señalan que estos datos "ponen en evidencia las fuertes desigualdades en las oportunidades de interacción personal y económica entre los distintos territorios de España".

La población próxima -vecinos en un radio de un kilómetro- es fundamental para el éxito y desarrollo del modelo de las 'ciudades de 15 minutos', señala el informe que apunta a este concepto urbano que busca que los ciudadanos puedan llegar a sus servicios básicos a través de desplazamientos breves de unos 15 o 20 minutos, ya sea a pie o en bicicleta.

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Apuntan que al concentrarse más personas en un espacio reducido, se multiplican las oportunidades de relación y se mejora la accesibilidad de los residentes a los distintos servicios.

Entre las diez ciudades más pobladas de España, Palma de Mallorca y Murcia lideran el 'ranking' de accesibilidad, permitiendo acceder en bicicleta a cerca del 60 % de la población próxima en un margen de 15 minutos.

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Madrid y Barcelona presentan un peor desempeño en este modo de transporte y el porcentaje de población próxima con accesibilidad en 15 minutos está por debajo del 40 %.

Esto se debe a las características físicas y el relieve propio del entorno urbano, a una falta de conectividad y calidad de la infraestructura destinada a las bicicletas o a la configuración y concentración de las calles por las que se transita, señala el estudio. EFE

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