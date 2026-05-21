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San Mames volverá a acoger la gran fiesta del rugby europeo de clubes

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Bilbao, 21 may (EFE).- El estadio de San Mamés acogerá este fin de semana, como ya hiciera en 2018, la gran fiesta de rugby europeo de clubes con las finales de la Challenge Cup, segunda competición continental, entre Montpellier y Ulster (viernes, 21.00), y de la Champions Cup, que jugarán el Leinster y el Union Bordeaux (sábado, 15.45).

Se espera la presencia en la capital vizcaína de cerca de 100.000 visitantes, sobre todo franceses e irlandeses, pero también nacionales y del resto de países europeos con tradición en el deporte del balón oval para disfrutar de los partidos que decidirán a los nuevos campeones continentales de los torneos de la EPCR (European Professional Club Rugby).

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El viernes abrirá el cartel el partido entre el Montpellier Hérault, que busca su tercer título tras los conquistados en 2016 y 2021, y el Ulster norirlandés, de vuelta a una final europea después de un paréntesis de 14 años.

Sobre el papel, el XV galo parte ligeramente favorito en los pronósticos. El Montpellier llega invicto a este partido decisivo frente a un Ulster que está pasando apuros en su competición doméstica, pero que, sin embargo, no conoce la derrota en los enfrentamientos directos con el equipo occitano.

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En el último de ellos, en la edición de 2024 de esta misma competición, los norirlandeses eliminaron al Montpellier en octavos de final en su propio estadio.

La gran cita del fin de semana llegará el sábado con el partido entre los vigentes campeones, el Union Bordeaux-Bègles francés, y el Leinster irlandés, el equipo que levantó el trofeo en Bilbao en 2018 en el estreno de 'La Catedral' como sede de las finales.

El conjunto de Dublín, uno de los clásicos de la competición, jugará su novena final de 'Champions'. Las ocho anteriores las saldó con cuatro títulos, el último el de San Mamés cuando derrotó al Racing 92, y cuatro derrotas, tres de ellas consecutivas en 2022, 2023 y 2024.

El objetivo del equipo de Leo Cullen, con un buen puñado de jugadores que repiten de la edición de 2018, es volver a la cima del rugby europeo rompiendo los pronósticos que le apuntan como víctima en el duelo ante un Union Bordeaux que se ha mostrado intratable a lo largo del torneo.

Los campeones, con un poder ofensivo demoledor, llegan invictos a la final tras haber ganado sus siete partidos liderando además estadísticas como las de puntos anotados (305) o ensayos (45).

Un triunfo bordelés ratificaría el dominio francés en una 'Champions' que no conoce otro país ganador desde el éxito del Exter Chiefs inglés en 2019.

Por otro lado, además de San Mamés el otro punto de interés en Bilbao para el público estará en la zona de aficionados instalada en el Parque Doña Casilda, donde se instalará una pantalla gigante para presenciar ambos partidos de manera gratuita.

En esta 'fan zone', que estará abierta viernes y sábado de manera ininterrumpida desde las 11.00 a la 1.00, se ofrecerá además una amplia programación de animación, música y actividades deportivas y culturales. EFE

ibn/cc/fc

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