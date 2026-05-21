La Bolsa española abre casi plana y mantiene los 18.000 puntos

Madrid, 21 may (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves casi plana, con una leve caída con la que logra mantener los 18.000 puntos, mientras el mercado sigue pendiente de los potenciales avances en las negociaciones de paz en Oriente Medio.

En la apertura de una jornada en la que el precio del crudo sube de nuevo, el principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, baja un 0,08 %, hasta los 18.034,8 puntos. En lo que va de año, las ganancias acumuladas son del 4,2 %.

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Los inversores también estarán hoy pendientes de los datos macroeconómicos, ya que se conocerán en las principales economías de la eurozona las lecturas preliminares de mayo de los PMI de manufacturas y de servicios, en tanto que la Comisión Europea y la OCDE presentan sus perspectivas. EFE