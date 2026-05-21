Este viernes se registrarán temperaturas con valores muy altos para la época del año

Madrid, 21 may (EFE).- Las altas temperaturas dejarán un viernes muy cálido, con valores elevados para la época del año, y cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España, salvo algunos puntos del noroeste peninsular donde se prevén precipitaciones, con probabilidad de que sean fuertes y vayan acompañadas de granizo.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la formación de una dana dejará cielos nubosos en el extremo noroeste peninsular, con chubascos y tormentas vespertinos en Galicia y zonas aledañas, que es probable lleguen a ser localmente fuertes e ir con granizo al este de esa comunidad y el oeste de Asturias.

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Habrá intervalos de nubes altas en el resto de la Península y de nubosidad de evolución en otras montañas del centro y norte, pudiendo dejar algún chubasco ocasional en el Pirineo. En Baleares y litorales catalanes se prevén intervalos de nubes bajas y posibles brumas o nieblas costeras, mientras en Canarias se registrarán intervalos de nubes bajas al norte de las islas.

Se prevé calima en Canarias y extremo oeste peninsular.

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Las temperaturas serán elevadas, aumentarán de forma ligera en la mayor parte del país, de forma más acusada las máximas en litorales cantábricos y tercio noroeste y las mínimas en el resto del tercio norte. Se superarán los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y de las depresiones del nordeste peninsular, interiores del Cantábrico y puntos de Galicia.

El viento soplará en general flojo. En Canarias se prevén intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes. Será moderado en los litorales del Cantábrico, aunque soplará de forma brusca con posibles rachas muy fuertes, así como en las costas del sur peninsular e interiores de Málaga y Cádiz. Habrá intervalos fuertes en puntos de Alborán y entorno del Estrecho, también con rachas muy fuertes.

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- GALICIA: cielos poco nubosos aumentando a nubosos, con chubascos y tormentas locamente fuertes y con granizo en la Montaña de Lugo y en A Marina, con probabilidad de que puedan extenderse dispersos a otros puntos. Temperaturas en ascenso. Vientos de dirección variable, en general flojos, aumentando a moderados, sin descartar rachas muy fuertes en áreas de tormenta.

- ASTURIAS: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, aumentado a nubosidad de evolución, que será más abundante en el tercio occidental. En el resto de la mitad oeste no se descartan chubascos y tormentas localmente fuertes y con probable granizo. Temperaturas en ascenso generalizado.

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Viento flojo tendiendo a variable y moderado, con posibilidad de rachas muy fuertes en la costa más oriental.

- CANTABRIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas acompañadas de nubosidad de evolución. Temperaturas en ascenso generalizado, se podrán superar los 34 grados en la zona central interior y valles de Liébana. En el interior, viento flojo tendiendo a variable. En el litoral, viento flojo variable arreciando a moderado, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.

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- PAÍS VASCO: cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta. Brumas y probables nieblas asociadas, con algunas nubes de evolución irregularmente repartidas por todo el territorio. Temperaturas en ascenso. Se alcanzarán 34 grados en el interior norte y en el litoral occidental.

En el interior, viento flojo; en el litoral, variable en general flojo, arreciando a moderado, con posibles rachas muy fuertes.

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- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso, con predominio de nubes altas, y probabilidad de nubes de evolución, principalmente en el norte. Temperaturas en ligero ascenso, que podrá ser localmente moderado. Viento variable, tendiendo a flojo sin descartar intervalos de moderado.

- NAVARRA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubosidad alta y alguna nubosidad de evolución en Pirineos. Temperaturas en ascenso generalizado, que será ligero en el caso de las máximas, rozándose los 36 grados en el Ebro. Viento flojo variable con algún intervalo de moderado.

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- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con algunas nubes altas y sin descartar alguna nube de evolución. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en las mínimas. Viento variable, flojo en general.

- ARAGÓN: cielo despejado o poco nuboso, con intervalos de nubes de evolución diurna en el Pirineo y el sistema Ibérico. Temperaturas en ligero ascenso y máximas significativamente altas para la época del año en la Depresión del Ebro. Viento flojo de dirección variable.

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- CATALUÑA: cielo despejado o poco nuboso, con intervalos de nubes bajas y posibilidad de bancos de niebla en el litoral y de nubes de evolución diurna en el Pirineo, donde no se descartan chubascos aislados. Temperaturas en ligero ascenso y máximas significativamente altas para la época del año en la depresión central de Lleida. Viento flojo de dirección variable.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso, con algunas nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, localmente moderado, y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable y flojo sin descartar intervalos de moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y alguna nube de evolución dispersa en la sierra. Temperaturas con cambios ligeros, predominando los ascensos, con máximas anormalmente altas para la época del año. Vientos flojos variables.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución, sin descartar cielos turbios por calima en el suroeste. Temperaturas en ascenso, con máximas que serán anormalmente altas para la época del año, especialmente en el Valle del Tajo. Vientos flojos variables.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo despejado, excepto intervalos de nubes bajas y posibilidad de bancos de niebla en el litoral de Castellón y Valencia. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero ascenso o con pocos cambios. Vientos flojos variables.

- BALEARES: bancos de niebla matutinos. Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo, con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos a moderados, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo oriental y en Cádiz, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

- CANARIAS: predominio de cielos nubosos en el norte del archipiélago, abriéndose amplios claros. En zonas altas y en el resto de vertientes, poco nuboso o despejado con algunos intervalos nubosos en el sur de las islas occidentales. Calima ligera en Lanzarote y Fuerteventura, así como en medianías y zonas altas del resto de islas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.

Viento moderado, ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas. No se descartan rachas puntualmente muy fuertes del noroeste en Lanzarote y Fuerteventura, así como en vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve. EFE