Oksana Selekhmeteva recibe la nacionalidad española y podrá ser convocada para la BJKC

Madrid, 21 may (EFE).- La jugadora de origen ruso Oksana Selekhmeteva, de 23 años y que reside en Barcelona desde los 14 años junto a su familia, ha recibido la nacionalidad española y podrá ser convocada para la Billie Jean King Cup.
Selekhmeteva ha recibido la nacionalidad española por carta de naturaleza, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves 21 de mayo. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Oliver Glasner: "El Rayo Vallecano es al mejor equipo a nivel táctico de la competición"
Asociación Clara Campoamor critica la sentencia por el asesinato de Maialen Mazón, asesinada en Vitoria en 2023
Sergio García califica a Valderrama como su campo “favorito”
El Jockey Club Español galardona a los campeones de 2025
Sumar, ERC y Bildu piden la comparecencia de Albares en el Congreso por la flotilla
MÁS NOTICIAS