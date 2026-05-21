Oksana Selekhmeteva recibe la nacionalidad española y podrá ser convocada para la BJKC

Madrid, 21 may (EFE).- La jugadora de origen ruso Oksana Selekhmeteva, de 23 años y que reside en Barcelona desde los 14 años junto a su familia, ha recibido la nacionalidad española y podrá ser convocada para la Billie Jean King Cup.

Selekhmeteva ha recibido la nacionalidad española por carta de naturaleza, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves 21 de mayo. EFE

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