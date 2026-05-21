Oliver Glasner: "El Rayo Vallecano es al mejor equipo a nivel táctico de la competición"

Londres, 21 may (EFE).- Oliver Glasner, técnico del Crystal Palace, se deshizo en elogios al hablar sobre el Rayo Vallecano, rival de los ingleses en la final de la Liga Conferencia, al que definió como el mejor equipo a nivel táctico de la competición.

"El partido será 50-50 como lo es en una final. Es un gran equipo que todavía está peleando por entrar en Europa en la liga española. Para mí, jugaremos contra el mejor equipo a nivel táctico de la competición. Tienen un buen juego con balón, son muy intensos, no te dan tiempo para pensar y son muy peligrosos con las transiciones. Algunos de sus jugadores tienen mucha experiencia que es un aspecto clave en estos partidos", expresó este jueves el austriaco en el día de medios del club y a seis días de enfrentarse al Rayo Vallecano en la final que se disputará en el Red Bull Arena de Leipzig.

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"El año pasado ya se enfrentaron un equipo español con un inglés. Sabemos el nivel que hay en la Liga española, aunque creo que la Premier League es la más competitiva del mundo. Todos los equipos son competitivos y tienen jugadores de gran calidad", añadió el técnico, que ya anunció que abandonaría la entidad a final de temporada.

El conjunto inglés se entrenó con la única baja de Chris Richards, que se retiró lesionado el pasado domingo ante el Brentford por una torcedura de tobillo y no saltó al campo junto al resto de sus compañeros.

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Glasner reconoció que su la participación en la final está en duda, lo que sería una baja muy sensible para el conjunto del sur de Londres ya que el estadounidense ha sido una pieza clave esta temporada al disputar 33 partidos de Premier League y participar en 12 de los 14 encuentros de Liga Conferencia.

El Crystal Palace juega este domingo ante el Arsenal, ya campeón de la Premier League, en un encuentro en el que el técnico inglés reconoció que intentaron adelantarlo al sábado sin éxito y en el que todavía tiene dudas sobre las rotaciones.

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"He cambiado de opinión muchas veces esta semana. Si hacer muchas rotaciones, solo algunas o no hacer. Todo tiene su lado positivo, pero también puede salir mal. Decidiré en el último momento", sentenció. EFE

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