El Recoletas Rugby Burgos recurrirá la sanción por alineación indebida de Pablo Rascón

Burgos, 21 may (EFE).- El Recoletas Rugby Burgos recurrirá ante el Comité de Apelación de la Federación Española de Rugby la sanción del Comité Nacional de Disciplina Deportiva por la alineación indebida del jugador Pablo Rascón en el encuentro de cuartos de final frente al Ordizia, lo que ha apeado al equipo burgalés de disputar las semifinales de la División de Honor 2025-2026.

El directivo del club burgalés Miguel Ángel Manso detalló que el problema radica en un procedimiento rutinario de revisión de licencias hecho por la Federación, que solicitó documentación adicional del jugador mediante un correo electrónico que el club asegura que no ha visto.

PUBLICIDAD

“Se hace un control periódico y se pidió actualizar la documentación de Pablo Rascón. Ese correo se remitió el día 20 y nosotros no recaímos en él”, analizó Manso.

Como consecuencia, el jugador pasó temporalmente de categoría 'A' a 'C' en el sistema federativo, circunstancia que provocó posteriormente una irregularidad en el acta del encuentro frente a Ordizia, al no cumplirse el cupo exigido de jugadores nacionales o asimilados y la posterior sanción y pérdida del partido que impide que el equipo burgalés pueda jugar las semifinales este domingo ante Alcobendas.

PUBLICIDAD

El dirigente burgalés insistió en que se trata de un error administrativo y negó cualquier intención de incumplir la normativa.

“Siempre ha sido un jugador ‘A’ y en cuanto detectamos el problema presentamos la documentación correspondiente”, afirmó.

PUBLICIDAD

Pese a ello, el Comité de Disciplina acordó aplicar la normativa y sancionar al club, una decisión que el club burgalés considera recurrible porque “existen antecedentes y criterios distintos que pueden avalar la postura”, señaló Manso.

El directivo también destacó que, por las conversaciones mantenidas hasta el momento, ni el Ordizia Rugby ni el Alcobendas Rugby serían partidarios de una repetición del encuentro.

PUBLICIDAD

“Vamos a esperar a la resolución y no adelantarnos, pero confiamos en que se pueda revisar la decisión”, concluyó. EFE

vfr/mr/cmm

PUBLICIDAD