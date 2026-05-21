El Levante recurre la sanción de dos partidos a Brugué

Vaeència, 21 may (EFE).- El Levante ha presentado un recurso por la sanción de dos partidos impuesta por el Comité de Disciplina al levantinista Roger Brugué por la expulsión con roja directa, en el choque del pasado domingo ante el Real Mallorca.

Brugué fue expulsado en el minuto 85 por “pegar un manotazo en la cara de un adversario mediante fuerza excesiva”, según reflejó en el acta el colegiado Alberola Rojas. El Comité castigó a Brugué por "producirse de manera violenta al margen del juego".

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En el caso de que no prospere el recurso y se mantenga la sanción a Brugué, el delantero se perdería el encuentro del sábado ante el Real Betis en La Cartuja de Sevilla. EFE

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