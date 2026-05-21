Amper logra dos contratos para programa de fragatas F110 de la Armada Española

Madrid, 21 may (EFE).- Amper, dentro de su negocio de Defensa y Seguridad Nacional, se ha adjudicado dos contratos vinculados a uno de los Programas Especiales de Modernización (PEM) estratégicos para la Armada Española, el Programa de Fragatas de la clase F110, cuyo desarrollo implicará más de 800.000 horas de trabajo.

La compañía ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, atendiendo a su naturaleza, el importe económico de dichos contratos es confidencial.

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Los contratos comprenden trabajos de fabricación, integración estructural y montaje de bloques de acero y sistemas de tubería para las últimas tres fragatas de la serie F-113 "Menéndez de Avilés", F-114 "Luis de Córdova" y F-115 "Barceló".

Según señala la compañía, estos contratos consolidan la posición del grupo Amper como socio de referencia de Navantia en los grandes programas navales de Defensa en España.

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La participación de Amper en estos programas, indica, refleja la apuesta de la sociedad por el desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas de uso dual que contribuyan a la autonomía estratégica de España.

Las acciones del grupo cerraron la sesión del miércoles en 0,19 euros (+1,9 %) y en lo que va de año sus títulos se han revalorizado cerca de un 15 % en la bolsa española. EFE

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