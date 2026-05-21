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Albares insiste en que la UE suspenda el acuerdo con Israel: "Si uno se quiere llamar democracia no actúa así"

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este jueves que la UE debe dar el paso de suspender el Acuerdo de Asociación con Israel tras el "vídeo monstruoso e inhumano" del ministro israelí Itamar Ben Gvir humillando a los activistas de la flotilla detenidos porque "si uno se quiere llamar democracia no actúa así".

En declaraciones en 'La1', recogidas por Europa Press, ha reiterado la postura del Gobierno en favor de suspender el Acuerdo de Asociación o al menos el apartado comercial, para el que solo hace falta mayoría cualificada, y que esto se someta a votación de los Veintisiete para que todos tengan que "posicionarse".

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"Tenemos que dar ese paso, hay ya de una vez por todas que decirle a Israel que si uno se quiere llamar democracia no actúa así", ha sostenido. "Las imágenes que vimos ayer no son las imágenes de un Estado democrático. Un Estado Democrático respeta los Derechos Humanos, no viola el Derecho Internacional, no asalta de manera completamente ilegal en aguas internacionales a ciudadanos pacíficos", ha enumerado.

El ministro ha esgrimido que la UE solo tiene este tipo de acuerdos con países con los que comparte valores. "Si consideramos eso lo tienen que demostrar y mientras no lo demuestren no pueden tener ese nivel de asociación", ha insistido, para puntualizar que la UE no se puede relacionar con Israel como lo hace con Islandia o Noruega.

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Asimismo, ha defendido que "España hace ya mucho tiempo que ha dado una respuesta" frente a las actuaciones de Israel. "Ahí está ese decreto de embargo de armas, de prohibición de comercio con productos que provengan de los asentamientos ilegales, la prohibición de entrada a colonos violentos y a dos ministros israelíes, uno de ellos, el que aparece ayer de manera absolutamente deshonrosa para él en ese vídeo", ha enumerado.

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