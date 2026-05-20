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Jóvenes mexicanos muestran menor interés en el Mundial y su selección

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Ciudad de México, 19 may (EFE).- La Copa Mundial de fútbol 2026 mantiene un alto atractivo digital en México, pero enfrenta un reto entre los usuarios más jóvenes, en especial la Generación Z y 'millennials', que muestran mayores niveles de desinterés frente al torneo y la Selección Mexicana, reveló este martes un estudio de la Asociación Mexicana de Internet.

El informe, elaborado con Offerwise, parte del grupo Norstat, señala que el 58 % de los internautas tiene mucho o algo de interés en seguir el Mundial, aunque el entusiasmo alcanza su punto más alto en la Generación X, con un 61 %.

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En contraste, "el 24 % de los encuestados muestra poco interés y 18 % afirma no tener ninguno".

Este desapego es más visible entre los jóvenes, donde el desinterés llega al 21 % en la Generación Z y al 20 % entre los millennials.

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El reto también alcanza a la Selección Mexicana, que conserva su relevancia como punto de unión, con el 29 % de mucho interés y el 33 % de algo de interés.

Sin embargo, el informe advierte que el principal desafío de la selección mexicana es conectar con las nuevas generaciones, pues el desinterés en seguir al Tricolor sube al 24 % entre la Generación Z.

“El reto está en conectar con las generaciones más jóvenes, que viven el fútbol más desde lo digital que desde los formatos tradicionales”, señaló Magda Orta, directora de negocio en Offerwise.

El reporte muestra que el Mundial ya no se verá solo por televisión, aunque la televisión abierta seguirá como el canal líder, con 50 % de intención de consumo, seguida de las redes sociales, con 43 %, por encima de las plataformas por internet, con 36 %, y la televisión de paga, con 32 %.

La experiencia también será multipantalla: 27 % de los internautas usará constantemente otro dispositivo mientras ve los partidos, cifra que sube a 30 % entre millennials.

En esa segunda pantalla, 55 % revisará redes sociales, 47 % chateará con amigos o familia, 27 % comprará comida, bebidas o productos, 23 % verá memes y 22 % buscará estadísticas.

Facebook liderará el consumo de contenido mundialista, con 59 %, seguida por YouTube, con 49 %, y TikTok, con 36 %.

En formatos, predominarán los resúmenes de partidos, con 55 %, mientras que 45 % dijo preferir resúmenes antes que partidos completos.

El estudio general de hábitos digitales muestra que los internautas mexicanos pasan en promedio seis horas al día conectados, 55 % supera las cinco horas y 24 % se clasifica como usuario intensivo, con más de nueve horas diarias en línea.

Las principales actividades son mensajería instantánea (67 %),  redes sociales (62 %), películas y series (58 %) música o pódcast (57 %) y correo electrónico, con 48 %.

La inteligencia artificial ya es utilizada por la mitad de los usuarios de internet en México, mientras que 58 % tiene una percepción positiva de su uso para la toma de decisiones.

Entre quienes usan estas herramientas, 66 % recurre a plataformas de generación de contenido, como Gemini o ChatGPT, y 45 % a asistentes virtuales como Siri o Alexa. EFE

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