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Tres detenidos por explotación laboral a 34 pakistaníes en Cantabria, Asturias y Euskadi

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Santander, 20 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a tres pakistaníes acusados de explotación laboral de 34 trabajadores de esa misma nacionalidad en Asturias, Cantabria y el País Vasco.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, lo ha confirmado a preguntas de los periodistas en un acto sobre Administración Abierta.

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"Estamos con una operación que sigue abierta, en la que estamos llevando a cabo un operativo contra la trata de personas con fines de explotación laboral. Han sido solo tres las personas detenidas en una operación conjunta de la Policía Judicial y de la Guardia Civil de Asturias, Cantabria y País Vasco, y lo que hay son 34 víctimas pakistaníes", ha manifestado.

Además, Casares ha subrayado que los detenidos, que presuntamente han explotado a sus trabajadores en diferentes obras de la región, también son de origen pakistaní.

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El delegado del Gobierno en Cantabria no descarta que haya más detenciones y más registros, y ha señalado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "trabajan todos los días para garantizar los derechos humanos".

"No vamos a permitir, ni a tolerar que se utilice a personas vulnerables en situación administrativa irregular para explotarles", ha apostillado. EFE

ksm/ppc/aam

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EFE

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