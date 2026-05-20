Feijóo dice que va a hacer "todo lo posible" para que haya un cambio de Gobierno

Madrid, 20 may (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que va a cumplir con su "deber" y va a hacer "todo lo posible" para que haya un cambio de gobierno cuando considere que ha llegado el momento.

Así lo ha señalado, en una conversación informal con periodistas en el Congreso, después de la imputación del expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero y de pedir durante la sesión de control al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su dimisión. EFE

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