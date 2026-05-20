Se entregan otros dos implicados en el asesinato del cantaor Matías de Paula

Villanueva de la Serena (Badajoz), 20 may (EFE). Dos nuevas personas relacionadas con el asesinato del cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena (Badajoz) se han entregado en las últimas horas, según han informado a EFE fuentes próximas al caso.

Se trataría del hijo y el sobrino del hombre detenido ayer cerca de Magacela como presunto autor de los disparos que acabaron con la vida del artista villanovense el pasado viernes.

PUBLICIDAD

Con estas dos nuevas detenciones, son ya tres los arrestados en relación con este crimen, que continúa bajo secreto de actuaciones.

El primer detenido fue localizado en las inmediaciones de Magacela, cuando caminaba en dirección a La Haba y, seegún las mismas fuentes, antes de su arresto habría agredido con arma blanca a un taxista que le reconoció y se negó a trasladarlo en su vehículo.

PUBLICIDAD

El taxista permanece en estado crítico tras recibir varias puñaladas.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y no ha facilitado más datos oficiales al encontrarse las actuaciones bajo secreto.

PUBLICIDAD

Matías de Paula, cantaor muy conocido en Villanueva de la Serena y en el ámbito flamenco extremeño, falleció el pasado viernes en su ciudad natal en un suceso investigado como asesinato. EFE

ssv/pcm/aam

PUBLICIDAD