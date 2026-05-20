Una muestra repasa la etapa de Umbral en León, donde descubrió a un desconocido Gamoneda

León, 20 may (EFE).- Francisco Umbral ejerció como periodista en León entre 1958 y 1961, una ciudad a la que llegó desde Valladolid con una carta de recomendación de Miguel Delibes para el poeta Victoriano Crémer y en la que acabó descubriendo a otro entonces desconocido, Antonio Gamoneda; unos años que ahora se repasan en una exposición organizada por el Instituto Leonés de Cultura.

La muestra, que se ha inaugurado este miércoles en la Sala Polivalente de dicho instituto, incorpora, junto con una treintena de obras de veinte ilustradores y caricaturistas españoles e hispanoamericanos, documentos que muestran la estrecha relación de Francisco Umbral con León, la ciudad en la que comenzó a dar sus primeros pasos en el periodismo y donde obtuvo algunos de sus primeros reconocimientos literarios.

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A León llegó "como un reportero un poco perdido que se estaba buscando la vida", y en la ciudad encontró “un aposento" y un "saber estar" que nunca olvidó, ha explicado por su parte Manuel Llorente, miembro del patronato de la Fundación Francisco Umbral.

"Umbral paseaba por la ciudad, visitaba las tabernas e hizo unos maravillosos análisis sobre esos lugares donde se reunían los intelectuales y los artistas. Y, en ese mundo cultural, Umbral tenía una figura señera, que era, ni más ni menos, que Antonio Gamoneda", ha descrito Llorente.

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Cuando comenzó a hablar de Gamoneda, "este era un poeta totalmente desconocido", y ese aspecto "da una dimensión de la capacidad intelectual que tenía Umbral con respecto al análisis del entorno cultural que se desarrollaba en León en aquellos años", ha añadido.

‘Umbral, trazo a trazo’ es el título de la exposición, entre cuyas piezas puede verse el histórico número de la revista ‘Tierras de León’ que publicó por primera vez la novela corta ‘Días sin escuela’, con la que Umbral ganó en 1965 un premio convocado por la Diputación provincial.

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La exposición, que se puede visitar hasta junio, recorre algunos de los rasgos más reconocibles del escritor -las bufandas, las gafas, la melena o su característico perfil- y se completa con textos y viñetas relacionadas con su figura pública y literaria, a través de obras de Fernando Vicente, Antonio Mingote, Montatore, Ricardo y Nacho o el leonés Toño Benavides. EFE

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