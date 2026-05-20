Un comisario oyó hablar de instrucciones de Cospedal sobre Bárcenas aunque no tuvo pruebas

Madrid, 20 may (EFE).- El comisario Enrique García Castaño contó durante la instrucción del caso Kitchen que había escuchado comentarios de otros comisarios sobre instrucciones políticas relacionadas con el extesorero del PP Luis Bárcenas, en concreto de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aunque admitió que no tenía pruebas.

La Audiencia Nacional que juzga el caso Kitchen, una presunta operación parapolicial entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentacion, ha seguido escuchando este miércoles las declaraciones que hizo ante el juez instructor quien fue jefe de la Unidad Central Operativa (UCAO) de la Policía Nacional, que como investigado decidió colaborar y finalmente fue eximido de la causa por motivos de salud.

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Respondiendo en 2020 a los fiscales que investigaban este caso, García Castaño habló de "instrucciones políticas" de la Secretaría de Estado de Seguridad y dijo también haber escuchado hablar a varios comisarios e inspectores, ahora acusados, de instrucciones de la entonces secretaria general del PP.

García Castaño identificó entre ellos al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, el inspector jefe Andrés Gómez Gordo o José Ángel Fuentes Gago, pero después, cuando la Fiscalía le pidió datos para corroborar los comentarios dijo: "olvídese lo que he dicho, olvídese lo que he dicho".

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Ante la insistencia del interrogatorio, García Castaño mantuvo un nombre, el de Andrés Gómez Gordo, que antes de trabajar en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) fue responsable de seguridad del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y al que también implicó en el empleo del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente.

Según su versión, Gómez Gordo manifestó que Cospedal tenía interés "en el famoso disco duro", pero también en las "relaciones de amistad" de Bárcenas dentro del PP, "la gente que en el PP tenía una relación íntima con Bárcenas".

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El comisario insistió en que había instrucciones políticas de la Secretaría de Estado, que encabezaba Francisco Martínez, con el argumento que a él no se le ocurrían las cosas "así por que sí" y preguntándose qué autoridad tenía él o los "pobres funcionarios" que trabajaban con él.

La supuesta conexión política de la trama con el PP no se está juzgando en este procedimiento, después de que el juez instructor sobreseyese de forma provisional la investigación contra Dolores de Cospedal y el tribunal que enjuicia Kitchen se negase a reabrirla, tras pedirlo el PSOE.

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García Castaño también reveló en su declaración que el exsecretario de Estado de Seguridad le mandó un mensaje en el que le proponía una estrategia judicial común y lo leyó. En el texto Martínez decía que estaba dolido, que habían tenido amistad y podían haber hablado.

"Yo solo estoy en la causa por tu declaración, por supuesto que no te deseo ningún mal, todo lo contrario, pregunto con frecuencia de tu salud a otros ya que tú dejaste de hablar conmigo, no sé de qué te convenció tu abogado o con qué te amenazaron esas dos alimañas. Lo cierto es que estando en tratamiento no tenías que ir a ratificar por cuarta vez lo mismo", indicaba Martínez.

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Además, el exsecretario de Estado apuntaba a que él se defendería con argumentos y la pieza seguiría "creciendo". "Llamarán a Jorge como mínimo, te propongo hablar y hacer una estrategia común a través de los abogados para defender la legalidad que se hizo, lo que tú decidas", finalizaba este mensaje, que incluía una alusión al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ahora acusado.

A preguntas del fiscal, García Castaño apuntó que por "alimañas" Martínez se refería a los fiscales del caso: Miguel Serrano e Ignacio Stampa, todo ello en una declaración en la que insistió en que colaboraría "hasta el final" y para todo, para "lo bueno y lo malo". EFE

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