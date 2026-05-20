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Torres critica al PP por rechazar el reparto de menores y el fondeo del buque: "Sepultaron sus principios"

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cargado este miércoles contra el Partido Popular al recordar su rechazo al reparto de menores migrantes desde Canarias al resto de comunidades autónomas y ha cuestionado además la posición de los 'populares' respecto al fondeo del buque con personas afectadas por hantavirus frente a las costas del archipiélago.

"Ustedes lapidaron su conciencia y sepultaron sus principios", con este enunciado se ha pronunciado Torres durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, donde ha acusado al PP de actuar contra Canarias "por órdenes de partido" y se ha preguntado si los 'populares' habrían dejado "a esas 150 personas en alta mar a su suerte", en referencia a la crisis del hantavirus.

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Durante el debate, la diputada 'popular' Laura Lima ha acusado al Ejecutivo de haber convertido la gestión del buque en un "show ministerial" para "blanquear a Pedro Sánchez de manera internacional" y ha reprochado al ministro falta de coordinación y respeto hacia Canarias.

HANTAVIRUS

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En su respuesta, Torres ha defendido que el Ejecutivo actuó desde la "humanidad" ante una situación "complicada" y ha cuestionado directamente la postura de los 'populares' sobre el fondeo del buque con personas afectadas por hantavirus.

"¿Hubiesen impedido ustedes el fondeo? ¿Hubiesen dejado a esas 150 personas en alta mar a su suerte, con más contagios durante días?", ha preguntado desde la tribuna del Congreso a los 'populares'.

En este contexto, Torres también ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por cuestionar el traslado de pacientes a hospitales madrileños.

En concreto, ha afeado a Ayuso que preguntara "por qué 14 españoles tenían que ir a un hospital de Madrid" y se ha preguntado si esa posición representa la "solidaridad" que defiende el Partido Popular. "¿Eso qué es solidaridad?", ha señalado el ministro durante su réplica.

REPARTO DE MENORES

Por otro lado, ha defendido la política territorial del Ejecutivo y ha reprochado al PP su rechazo al real decreto ley impulsado por el Gobierno para redistribuir menores migrantes no acompañados desde Canarias al resto del territorio nacional.

Asimismo, ha criticado que varias comunidades gobernadas por el PP no acudieran a la Conferencia Sectorial de Infancia y también ha afeado a los 'populares' abandonar el Consejo de Política Fiscal y Financiera pese a reclamar más recursos para Canarias.

El ministro ha acusado al PP de actuar sin "solidaridad" con el archipiélago y ha asegurado que los 'populares' respaldaron medidas "absolutamente injustas" para este territorio.

FUTURO POLÍTICO

Por último, Torres también ha respondido a las críticas sobre su gestión en la política del archipiélago y ha asegurado que a los 'populares' "les molesta muchísimo" que continúe formando parte del Consejo de Ministros.

"Con todo lo que ustedes difamaron, gané las elecciones en 2023", ha afirmado el ministro, que además se ha mostrado convencido de que volverá a ganar en Canarias en 2027 porque, según ha dicho, "los canarios saben quién defiende a su tierra y quién hace lo contrario".

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