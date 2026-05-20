Secretario general UGT dice confiar por igual en la justicia y en la inocencia de Zapatero

Mérida, 20 may (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha expresado este miércoles, en relación al proceso judicial abierto contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su confianza en la justicia, pero también "con la misma contundencia" en la inocencia del exjefe del Ejecutivo socialista.

En declaraciones a los medios con motivo de su participación en una jornada de formación del sindicato en Mérida, Álvarez ha mostrado su respeto a la justicia porque hay un proceso en marcha. "Vamos a ver qué es lo que da de sí", ha indicado.

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"Hemos ido escuchando además a expertos que tienen visiones absolutamente diferentes en relación al auto que se ha conocido", ha indicado Pepe Alvarez, que ha destacado "los cambios importantes" que se hicieron en España durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, como el matrimonio igualitario o los derechos de las mujeres.

El dirigente ugetista sí espera que este procesamiento no esté relacionado con que el expresidente español "ha irrumpido con fuerza defendiendo los criterios que tiene, sobre todo defendiendo las políticas del gobierno de Pedro Sánchez".

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"Espero que eso no sea el elemento, porque es un señor molesto. Hay otros que han hecho lo contrario y no pasa nada, pero en todo caso yo plena confianza en la justicia y en la inocencia del presidente Zapatero", ha concluido.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el "vértice" de una estructura organizada para influir de forma presuntamente ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras y obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros.

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Zapatero, el primer expresidente de la historia imputado, está acusado de tres delitos relacionados con la causa Plus Ultra: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. EFE

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