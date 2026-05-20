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El detenido por el asesinato de su pareja en Arguedas (Navarra) pasa el jueves a disposición judicial

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El detenido como presunto autor de la muerte de su pareja, de 44 años, en Arguedas pasará este jueves a disposición judicial de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela número 2, encargado de los asuntos de violencia sobre la mujer en la zona. La magistrada tomará la decisión de si lo envía a prisión.

El hombre, de 43 años, fue detenido este pasado lunes, tras entregarse en dependencias de la Guardia Civil de Valtierra manifestando haber agredido a su pareja en el domicilio familiar. De forma paralela, el Centro de Mando y Coordinación de la Policía Foral tuvo conocimiento del asunto a través de un familiar de la víctima, quien se la encontró en su domicilio fallecida.

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Tras desplazarse al lugar junto al hombre, los agentes de la Guardia Civil comprobaron que el inmueble se encontraba acordonado dentro de un dispositivo policial ya activado por Policía Foral, confirmándose el fallecimiento de la mujer. La Guardia Civil procedió a la inmediata detención del varón como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.

La investigación de los hechos está siendo asumida por Policía Foral, en aplicación de los acuerdos de coordinación existentes.

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