La Casa de Alba pide al juez que investiga pozos no autorizados Doñana archivo de la causa

Sevilla, 20 may (EFE).- Eurotécnica Agraria, empresa encargada de la gestión de la finca Aljóbar de Aznalcázar (Sevilla) de la Casa de Alba, ha pedido al Juzgado que investiga pozos no autorizados administrativamente el archivo de la causa tras una resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que los "legaliza".

En un escrito presentado ante el Juzgado de Sanlúcar la Mayor, al que ha tenido acceso EFE, esta sociedad da traslado de una resolución del organismo de cuenca que autoriza la transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas en la referida finca, situada en el entorno de Doñana.

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Consideran 'legalizados' los pozos

Según recoge dicho escrito, la resolución autoriza la extracción del mismo caudal autorizado hasta la fecha (605.000 metros cúbicos), aunque extraído a través de los diez pozos existentes en la finca que, a su juicio, "quedan así legalizados" mediante la acumulación del agua extraída en la balsa existente en la finca, desde la que se riega, como se hacía igualmente hasta la fecha.

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"Esta resolución convalida el sistema de riego existente en la finca y acredita que el mismo -en caso contrario no se autorizaría-, no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico", traslada Eurotécnica al juez.

La entidad recuerda que la finca Aljobar disponía de autorización para el riego de 200 hectáreas en un volumen de 605.000 metros cúbicos y que dicha agua se extraía de 10 pozos existentes en la finca, que se acumulaban en una balsa de acumulación con una capacidad máxima de almacenamiento de 208.097 m3.

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"Nunca se superaba por tanto, como ha mantenido esta parte desde el principio de la instrucción, el volumen máximo autorizado", dice la empresa, que recalca que, al no superar dicho volumen autorizado para el riego de la plantación, "no se ha podido generar daño alguno al dominio público hidráulico".

Eurotécnica reconoce que la existencia de pozos "no autorizados" podría dar lugar a una sanción administrativa, pero no cree que tenga relevancia penal pues, al no superarse los caudales máximos autorizados, "no hay daño al dominio público hidráulico alguno".

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Aparte de que entiende que los 10 pozos y todo el sistema de riego queda "legalizado" con la resolución que traslada al juzgado.

"Consta acreditado además que no se ha extraído agua alguna de un acuífero distinto del autorizado. El acuífero se encuentra, conforme al plan hidrológico, en buen estado cuantitativo y cualitativo", recalca esta parte.

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Insiste también en que no se ha aportado a lo largo de la instrucción prueba alguna que acredite el uso de un volumen de agua para riego "superior al autorizado por la CHG, ni mucho menos la existencia de daño alguno al dominio público o al medio ambiente".

Valoración de los ecologistas

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Para Ecologistas en Acción, que está personado en la causa, aunque esta "noticia" no le sorprende porque ya en septiembre la CHG emitió un informe-propuesta favorable a las intenciones de Eurotécnica, no deja de ser "llamativo" que la administración que debe velar por el interés general en la gestión del agua "sea la que más ha contribuido a que los supuestos delitos queden en nada".

Según han trasladado fuentes de esta organización a EFE, tampoco ha importado que no hayan acabado las diligencias de investigación del Juzgado de Sanlúcar La Mayor, "dándole argumentos a la empresa para pedir el archivo y sobreseimiento de la causa".

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En este caso ya declaró como investigado el nieto de la duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien señaló el 20 de febrero de 2025 que se había iniciado la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. EFE