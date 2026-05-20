ERC avisa a Illa de que “no tiene la estabilidad” garantizada pese al pacto presupuestario

Barcelona, 20 may (EFE).- El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha avisado este miércoles, en la sesión de control al Govern, al presidente catalán, Salvador Illa: "No se relaje, no piense que con los presupuestos tiene la faena hecha y la estabilidad que tanto desea".

Por su parte, Illa ha agradecido el "sentido de país" mostrado por ERC en una sesión de control que ha tenido lugar el día después de la firma del acuerdo presupuestario entre ambas partes.

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Tras una crisis en las relaciones que hizo tambalear la legislatura, Illa ha dicho ser consciente de que este pacto "no es un punto de llegada de nada, es un punto de salida".

El president ha prometido que su Govern pondrá toda la energía y los esfuerzos posibles para dar cumplimiento a lo firmado y Jové le ha señalado que ya no tiene excusas para dar respuestas a las demandas de la ciudadanía, especialmente las de profesores y profesionales sanitarios.

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El republicano también ha remarcado que el PSC asumió a cambio de la investidura de Illa otros dos compromisos que todavía deben hacerse realidad: la delegación de la recaudación del IRPF a la Generalitat y la resolución del conflicto político.

"Presionen donde sea necesario y no acepten sumisiones. Nosotros pondremos la ambición que a ustedes les falta (...) Porque no nos resignamos a gestionar la autonomía", ha añadido Jové.

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El dirigente de ERC ha recordado a Illa que si hoy es presidente es porque hace menos de dos años pactó con su partido, que es independentista, y asumió "una agenda política de soberanía social y nacional".

El president socialista ha dicho ser consciente de la exigencia de los republicanos y que su confianza se la deberá ganar día a día.

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Esquerra es "una fuerza exigente que es clara en lo que pide y lo que quiere", ha añadido el president después de que Jové reprochara a los socialistas que hace tres meses no quisieran escuchar a los republicanos ni generar consensos con ellos, lo que a la postre les llevó a retirar el proyecto presupuestario aprobado sin su aval. EFE

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