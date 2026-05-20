Espana agencias

ERC avisa a Illa de que “no tiene la estabilidad” garantizada pese al pacto presupuestario

Guardar
Google icon

Barcelona, 20 may (EFE).- El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha avisado este miércoles, en la sesión de control al Govern, al presidente catalán, Salvador Illa: "No se relaje, no piense que con los presupuestos tiene la faena hecha y la estabilidad que tanto desea".

Por su parte, Illa ha agradecido el "sentido de país" mostrado por ERC en una sesión de control que ha tenido lugar el día después de la firma del acuerdo presupuestario entre ambas partes.

PUBLICIDAD

Tras una crisis en las relaciones que hizo tambalear la legislatura, Illa ha dicho ser consciente de que este pacto "no es un punto de llegada de nada, es un punto de salida".

El president ha prometido que su Govern pondrá toda la energía y los esfuerzos posibles para dar cumplimiento a lo firmado y Jové le ha señalado que ya no tiene excusas para dar respuestas a las demandas de la ciudadanía, especialmente las de profesores y profesionales sanitarios.

PUBLICIDAD

El republicano también ha remarcado que el PSC asumió a cambio de la investidura de Illa otros dos compromisos que todavía deben hacerse realidad: la delegación de la recaudación del IRPF a la Generalitat y la resolución del conflicto político.

"Presionen donde sea necesario y no acepten sumisiones. Nosotros pondremos la ambición que a ustedes les falta (...) Porque no nos resignamos a gestionar la autonomía", ha añadido Jové.

El dirigente de ERC ha recordado a Illa que si hoy es presidente es porque hace menos de dos años pactó con su partido, que es independentista, y asumió "una agenda política de soberanía social y nacional".

El president socialista ha dicho ser consciente de la exigencia de los republicanos y que su confianza se la deberá ganar día a día.

Esquerra es "una fuerza exigente que es clara en lo que pide y lo que quiere", ha añadido el president después de que Jové reprochara a los socialistas que hace tres meses no quisieran escuchar a los republicanos ni generar consensos con ellos, lo que a la postre les llevó a retirar el proyecto presupuestario aprobado sin su aval. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Valencia busca alzar la Euroliga en su debut en la Final a Cuatro, una gesta casi única

Infobae

Javi López: "En Mallorca nos jugamos el respeto al escudo y a la competición"

Infobae

La afición del Levante se reunirá en el centro de Sevilla y marchará junta a La Cartuja

Infobae

El detenido por el asesinato de su pareja en Arguedas (Navarra) pasa el jueves a disposición judicial

Infobae

La Casa de Alba pide al juez que investiga pozos no autorizados Doñana archivo de la causa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero: el PSOE cierra filas en torno al expresidente y defiende su presunción de inocencia

Última hora de la imputación de Zapatero: el PSOE cierra filas en torno al expresidente y defiende su presunción de inocencia

Alemania despliega una batería antimisiles Patriot en Turquía para reforzar la defensa aérea de la OTAN

Rufián ya no habla de lawfare y reconoce que el auto sobre Zapatero “está muy bien escrito”: “Si esto es verdad, es una mierda”

Pedro Sánchez mantiene la defensa cerrada de Zapatero e insiste en el lawfare: “Al Gobierno se llega con votos, no con atajos”

La OTAN confirma que Estados Unidos retirará tropas de Europa durante los próximos años y empezará con el repliegue de 5.000 soldados de Alemania

ECONOMÍA

¿Qué es la pasarela al RETA y a qué mutualistas afecta? Las claves de la ley que puede cambiar la jubilación de miles de profesionales

¿Qué es la pasarela al RETA y a qué mutualistas afecta? Las claves de la ley que puede cambiar la jubilación de miles de profesionales

Las ventas mundiales de coches eléctricos alcanzarán los 23 millones en 2026, casi un 30% de todo el parque automovilístico

La ayuda que pueden pedir los jubilados y que les permite ahorra 300 euros de su pensión

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Comprar una vivienda sin hipoteca y sin ahorros ya es posible: los bancos lanzan nuevas alternativas para financiar tu casa

DEPORTES

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”