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Elena Valenciano, exnúmero dos del PSOE, rechaza que haya 'lawfare' contra Zapatero y ve "gravísimo" los ataques al juez

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La exvicesecretaria general del PSOE con Rubalcaba y actualmente consejera de Estado, Elena Valenciano, ha rechazado este miércoles que haya 'lawfare' en la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por estar presuntamente implicado en el 'caso Plus Ultra' y considera que es "un error gravísimo" que el Ejecutivo acuse de "motivaciones políticas" a la actuación del juez José Luis Calama.

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, Valenciano ha sostenido que "el Gobierno sí tiene una obligación muy clara para aclarar lo que sucede" y se ha reafirmado a favor del sistema judicial sobre el cual niega que haya 'lawfare'.

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Así, quien ejerció como Secretaria de Relaciones Internacionales de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE a partir de 2007 y fue portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados desde 2008, cuando gobernaba Zapatero, ha afeado que desde el PSOE se hayan hecho "tuits acusando realmente de motivaciones políticas a esta investigación".

"El Gobierno lo que tiene que hacer es manifestar su máximo respeto a la justicia", ha agregado respecto a la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez a la imputación del expresidente en el 'caso Plus Ultra', en el cual el juez Calama está investigando el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia del Covid-19.

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SOSTIENE SU INCREDULIDAD

Dicho esto, la socialista ha mantenido que le resulta "muy difícil imaginar a Zapatero como jefe de una trama corrupta", por lo que tiene el "corazón helado", y ha incidido en que hay que "dejar que la justicia trabaje".

"Deseo con todo mi corazón que pueda explicar todos los indicios que todavía no son pruebas", ha implorado Valenciano al tiempo que ha subrayado que aún no hay pruebas de que el expresidente haya liderado ninguna organización criminal.

De todos modos, ha lamentado que "hay unos que no están dispuestos a aceptar que Zapatero pueda ser inocente, y otros no dispuestos a aceptar que Zapatero sea culpable". "Para eso están los fiscales, los jueces y la policía", ha concluido.

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EuropaPress

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