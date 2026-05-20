Sánchez expresa en el Congreso todo su apoyo al expresidente Zapatero

Madrid, 20 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este miércoles en el Congreso todo su apoyo al exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero tras la investigación contra él en la Audiencia Nacional. EFE

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