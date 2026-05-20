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El PP catalán acusa a Illa y al PSOE de impulsar una "desconexión encubierta" de Cataluña

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Barcelona, 20 may (EFE).- El portavoz del PPC en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, ha acusado este miércoles al presidente catalán, Salvador Illa, y al Gobierno del PSOE de llevar a cabo una "desconexión institucional encubierta" de Cataluña respecto a España con los acuerdos de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat.

En una rueda de prensa en la cámara catalana, ha denunciado que la Bilateral de hoy, donde se ratifican algunos de los acuerdos de presupuestos entre ERC y el PSC, "es un trabajo más del equipo encargado de desguazar el Estado en Cataluña, un equipo que lidera el presidente Pedro Sánchez y que tiene en Illa su mejor aprendiz".

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El portavoz de los populares, que ayer no participaron en la reunión del Govern con los grupos parlamentarios para dar cuenta de los acuerdos de la Bilateral, ha sostenido que la reunión de hoy "confirma que el PSC ha dejado de actuar como un partido constitucionalista para convertirse en el principal instrumento político del nacionalismo catalán dentro del Estado".

"Salvador Illa se ha convertido en el tapado y en el nuevo mirlo blanco del nacionalismo catalán. Nunca los independentistas hubieran imaginado encontrar en el PSC un socio tan eficaz para avanzar en objetivos que hace unos años parecían políticamente inasumibles", ha señalado.

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Mientras que años atrás el independentismo "intentó avanzar mediante el choque frontal", Fernández ha avisado que ahora los socialistas impulsan "una estrategia de desconexión lenta, silenciosa y progresiva, impulsada desde dentro de las propias instituciones del Estado". EFE

mcp-di/fl/jlp

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