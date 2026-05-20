Espana agencias

Once detenidos por un fraude de 6,8 millones de euros al Servicio Murciano de Salud

Guardar
Google icon

Murcia, 20 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Murcia a once personas e investigado a otras dos por su presunta participación en un fraude millonario al Servicio Murciano de Salud que ascendería a 6,8 millones de euros, ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de la Región.

La investigación, que comenzó en enero de 2025, ha determinado que el fraude se llevaba a cabo sobre todo en operaciones médicas derivadas desde el Servicio Murciano de Salud a centros concertados y en las que se habrían pagado sobrecostes de entre un 100 y un 1.287 por ciento.

PUBLICIDAD

En ellas se facturaba "por servicios que debían ser gratuitos y por material sanitario que no había sido utilizado", a la vez que se utilizaban "productos sanitarios caducados", lo que generaba "un riesgo para la salud pública", indica en un comunicado la Jefatura Superior de Policía. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno y Generalitat firman las inversiones y traspasos pactados entre Illa y Junqueras

Infobae

Valladolid se blindará ante el partido con el Deportivo

Infobae

Elma Saiz se remite a las palabras de Sánchez: "Confianza en la Justicia y confianza en Zapatero"

Elma Saiz se remite a las palabras de Sánchez: "Confianza en la Justicia y confianza en Zapatero"

Rodrigo Ely: "Hay que levantarse y seguir peleando, como otras veces"

Infobae

Enric Mas: "Nunca es bonito ser segundo, pero vamos sacando la cabeza"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Qué es el ‘lawfare’ y por qué los socios de Pedro Sánchez creen que el caso Zapatero es un ejemplo de ello

El Congreso continúa con las mejoras para los militares: pide compensar las guardias y fomentar el teletrabajo en el Ejército

Reino Unido denuncia que dos cazas rusos acorralaron a un avión británico de la OTAN sobre el mar Negro

Las claves de la declaración del auditor de Plus Ultra en el Senado: qué reconoció sobre el rescate investigado y cómo salpica a Zapatero

ECONOMÍA

El Congreso tumba las propuestas en vivienda del Gobierno y respalda las del PP horas antes de la reunión por el Plan Estatal de Vivienda

El Congreso tumba las propuestas en vivienda del Gobierno y respalda las del PP horas antes de la reunión por el Plan Estatal de Vivienda

Las empresas abandonan Cataluña y Madrid se convierte en el principal destino: 1.353 compañías cambian su sede en el primer trimestre

Huir del gas ruso pasa factura a la UE: el cierre del estrecho de Ormuz bloquea el 20% del suministro y amenaza con disparar la factura de la luz

Se busca fontanero, se despide al teleoperador: así está borrando ya la IA profesiones enteras de las ofertas de empleo

“Vago, poco ambicioso y rácano”: el plan para los fertilizantes propuesto por Bruselas no contenta a los agricultores españoles

DEPORTES

Las primeras palabras de Fermín tras ser operado de la lesión que le deja fuera del Mundial 2026: “La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas o mereces”

Las primeras palabras de Fermín tras ser operado de la lesión que le deja fuera del Mundial 2026: “La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas o mereces”

La UEFA cambia las reglas del juego: así afecta la reforma de la Nations League al camino hacia la Eurocopa y el Mundial

El Real Madrid vuelve a poner el objetivo en Rodri tras la salida de Pep Guardiola del Manchester City

Sexo, chantajes y millones de euros en juego: el escándalo que rodea al Aston Villa de Unai Emery antes de la final de Europa League

Cuándo es la Final Four de la Euroliga, a qué hora juegan los equipos españoles y cómo verlo