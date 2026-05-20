Once detenidos por un fraude de 6,8 millones de euros al Servicio Murciano de Salud

Murcia, 20 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Murcia a once personas e investigado a otras dos por su presunta participación en un fraude millonario al Servicio Murciano de Salud que ascendería a 6,8 millones de euros, ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de la Región.

La investigación, que comenzó en enero de 2025, ha determinado que el fraude se llevaba a cabo sobre todo en operaciones médicas derivadas desde el Servicio Murciano de Salud a centros concertados y en las que se habrían pagado sobrecostes de entre un 100 y un 1.287 por ciento.

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En ellas se facturaba "por servicios que debían ser gratuitos y por material sanitario que no había sido utilizado", a la vez que se utilizaban "productos sanitarios caducados", lo que generaba "un riesgo para la salud pública", indica en un comunicado la Jefatura Superior de Policía. EFE