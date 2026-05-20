Moleiro: Siempre he soñado con ir a Mundial y si voy será por rendimiento no por lesiones

Vila-real (Castellón), 20 may (EFE).- El centrocampista del Villarreal Alberto Moleiro se mostró muy ilusionado por poder estar en la lista definitiva de España para el Mundial, dijo que siempre ha soñado con disputar ese campeonato y que si Luis de la Fuente le incluye el lunes será por su rendimiento de esta campaña y no por lesiones de otros jugadores.

"Me haría mucha ilusión poder ir a un campeonato como este con mi familia y mis amigos, sería un sueño. Desde pequeño he soñado poder ir al Mundial. Sería el sueño cumplido", admitió este miércoles en declaraciones a los medios.

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"Yo nunca le deseo nada malo a nadie ni ninguna lesión. Creo que si voy será por mi rendimiento y por mi trabajo, no por la lesión de ninguno. Les mando un abrazo a los jugadores lesionados y espero que se recuperen pronto", añadió.

El jugador canario dijo que estar en la prelista supone que tiene opciones, pero dijo que si finalmente no está incluido no sería una desilusión.

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"Estoy ilusionado y el lunes veré la lista y ojalá se pueda dar. De no estar, no será una desilusión, para nada. Desde pequeño he seguido la selección en todas estas citas desde casa con mi familia y mis amigos. De no ir, seguiría haciendo lo mismo. La vería desde casa y apoyando con el que más", aseguró.

En su primera campaña en el Villarreal, el enganche cree que su mayor progreso "ha sido la faceta goleadora y la última decisión de pase, asistencia o gol".

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"Creo que ha mejorado en eso. Aunque soy consciente que me queda mucho y que he cometido errores, por lo que ojalá siga creciendo", señaló. "En lo personal, este año ha ido todo muy bien. La temporada pasada sufrí mucho con el descenso de Las Palmas y lo pasé muy mal. Este año ha tocado disfrutar y crecer", apuntó.

Moleiro dijo que afrontan el final de la temporada con la visita del Atlético de Madrid a La Cerámica con el objetivo de ganar para darle a su afición la alegría de ser terceros.

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"Jugamos frente a un gran rival como el Atlético de Madrid, estando ambos peleando por lo mismo. Por ello lo vamos a afrontar con mucha motivación y muchas ganas, nos lo vamos a dejar todo", adelantó el canario, que admitió que tras haberse asegurado la clasificación para la Liga de Campeones puede que se hayan relajado.

"Puede ser que nos hayamos dejado ir un poco ahora al final, es complicado tras haber logrado un objetivo tan difícil como es la clasificación para la Champions, es factible que haya momentos de relajación y te hayas dejado llevar tras tantas situaciones", analizó.

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El choque será la despedida de su técnico, Marcelino García Toral, al que Moleiro agradeció su ayuda: "Es un entrenador que me ha marcado mucho, le deseo todo lo mejor. Es su despedida y por eso queremos brindarle una victoria, por él y por la gente. A mí personalmente me ha ayudado mucho y he crecido mucho aquí con él. Su incidencia me ha llevado lo máximo". EFE