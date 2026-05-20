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Interceptan a 56 migrantes de dos pateras en Formentera y otra al sur de Mallorca

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(Actualiza la información NA3018 con datos de dos nuevas pateras)

Palma, 20 may (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado en las últimas horas a 56 migrantes llegados a bordo de tres pateras, dos a Formentera y una localizada cerca del faro de Ses Salines, al sur de Mallorca.

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La primera de estas embarcaciones fue localizada la pasada noche, sobre las 22:30 horas, y en ella viajaban 13 personas de origen magrebí y 2 de origen subsahariano, que han sido interceptadas en el Camí de S'Estufador de Formentera, según la Delegación del Gobierno en Baleares.

Este miércoles, a las 6:11 horas, han sido rescatadas otras 25 personas de origen subsahariano, en una barca en el mar a unas dos millas al sur de faro de Ses Salines.

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Hacia las 7:30 horas, la Guardia Civil ha interceptado a los 16 ocupantes de origen magrebí de otra embarcación, en el Camí de S'Estufador de Formentera.

El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo también rescataron el martes de madrugada a otros 26 migrantes, todos ellos de origen subsahariano, en una patera cerca de Cabrera (Mallorca).

En lo que va de semana han alcanzado la costa balear 146 migrantes en ocho pateras, seis de ellas detectadas en Formentera, una en Cabrera y otra en Ses Salines.

En lo que va de año han llegado a Baleares 1.689 migrantes a bordo de 85 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supone un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según el Ministerio del Interior. EFE

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EFE

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