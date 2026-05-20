Interceptan a 56 migrantes de dos pateras en Formentera y otra al sur de Mallorca

(Actualiza la información NA3018 con datos de dos nuevas pateras)

Palma, 20 may (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado en las últimas horas a 56 migrantes llegados a bordo de tres pateras, dos a Formentera y una localizada cerca del faro de Ses Salines, al sur de Mallorca.

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La primera de estas embarcaciones fue localizada la pasada noche, sobre las 22:30 horas, y en ella viajaban 13 personas de origen magrebí y 2 de origen subsahariano, que han sido interceptadas en el Camí de S'Estufador de Formentera, según la Delegación del Gobierno en Baleares.

Este miércoles, a las 6:11 horas, han sido rescatadas otras 25 personas de origen subsahariano, en una barca en el mar a unas dos millas al sur de faro de Ses Salines.

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Hacia las 7:30 horas, la Guardia Civil ha interceptado a los 16 ocupantes de origen magrebí de otra embarcación, en el Camí de S'Estufador de Formentera.

El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo también rescataron el martes de madrugada a otros 26 migrantes, todos ellos de origen subsahariano, en una patera cerca de Cabrera (Mallorca).

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En lo que va de semana han alcanzado la costa balear 146 migrantes en ocho pateras, seis de ellas detectadas en Formentera, una en Cabrera y otra en Ses Salines.

En lo que va de año han llegado a Baleares 1.689 migrantes a bordo de 85 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

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Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supone un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según el Ministerio del Interior. EFE

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