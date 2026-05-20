Un comisario dijo al juez que Cospedal tenía "interés" en los discos duros de Bárcenas: "Eso era lo que yo escuchaba"

El comisario de la Policía Nacional Enrique García Castaño aseguró en una declaración en instrucción que la secretaria general del PP en 2013, María Dolores de Cospedal, manifestó "interés" por los "famosos" discos duros y la información que pudiera albergar el extesorero del PP Luis Bárcenas sobre el partido, así como por las relaciones "íntimas" que mantuviera con dirigentes 'populares'. "Eso era lo que yo escuchaba", afirmó.

La Audiencia Nacional (AN) ha continuado este miércoles con la prueba documental del juicio de la 'Operación Kitchen', el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información a Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

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García Castaño lideró la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, que se habría encargado de realizar los volcados de móviles y tabletas de Luis Bárcenas en 2013, así como de la coordinación de las vigilancias a Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero, cuando Bárcenas se encontraba en prisión provisional al estar investigado en la causa que investigaba la contabilidad B del partido.

El comisario llegó a estar investigado en 'Kitchen', una de las piezas del 'caso Villarejo', pero el magistrado archivó la causa para él por motivos médicos.

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"COMENTARIOS" SOBRE LA EXSECRETARIA GENERAL DEL PP

Como en los últimos dos días, la Sala ha escuchado una declaración, esta vez de 2020, del comisario García Castaño ante el magistrado jubilado Manuel García Castellón, encargado de la instrucción de 'Kitchen'. En ella, el comisario afirmó que había "intereses" en el ámbito del PP, y más concretamente de Cospedal, sobre la información almacenada por el extesorero.

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Castaño lo infirió a partir de ciertas conversaciones que escuchó a algunos de los acusados, como el comisario Andrés Gómez Gordo o los inspectores José Ángel Fuentes Gago o Bonifacio Díaz Sevillano. "Había intereses en el ámbito de los políticos, fundamentalmente en todo lo que hacía referencia a la secretaria general del PP" y "(los comisarios) hacían comentarios como que 'la secretaria general del PP ha dicho esto o lo otro'", agregó.

"No es que a mí se me ocurrieran esas cosas porque sí (en alusión a los trabajos que presuntamente le encargaron en el marco de 'Kitchen'). A mí me piden ayuda, yo hago mi trabajo y transmito la información al que me la pide. ¿Para qué quiero yo la información de los teléfonos (de Bárcenas) o para qué quiero que me cuente que si Cospedal, el ministro o el otro? Eso a mí no me importa", terció.

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Entre las cuestiones que suscitaban más "interés" estaba, además del "famoso disco duro" del extesorero, "las relaciones personales de amistad" que el extesorero tenía dentro del PP, indicó. Todas esas "informaciones" también se "manejaban" en el ámbito del Ministerio del Interior, desde el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez hasta el exministro Fernández Díaz, ambos acusados en el juicio.

FRANCISCO MARTÍNEZ LE PROPUSO "UNA ESTRATEGIA COMÚN" DE DEFENSA

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Castaño también leyó un mensaje que habría recibido de Francisco Martínez en el que el ex 'número dos' de Interior le proponía buscar "una estrategia común" de cara al juicio por el presunto espionaje.

"Teníamos una buena relación, creo que de amigos. Te tengo un enorme aprecio y estoy muy dolido. Podríamos haber hablado de todo ello antes de hablar de nada. Yo sólo estoy en la causa por tu declaración, por supuesto que no te deseo ningún mal, todo lo contrario. Pregunto con frecuencia de tu salud a otros, ya que tú dejaste de hablar conmigo. No sé quién te convenció, si tu abogado, o con qué te amenazaron esas dos alimañas", comenzaba aquella comunicación.

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Preguntado por el fiscal sobre a quién se habría referido Martínez con el término "alimañas", Castaño respondió: "Supongo que ustedes". Este extracto de la comunicación ha provocado algunas risas contenidas entre los miembros del tribunal de 'Kitchen' y los abogados de las defensas.

El mensaje continuaba: "Lo cierto es que estando en tratamiento no tenías que ir a ratificar por cuarta vez lo mismo. En todo caso, todavía creo que nuestros abogados podrían hablar, si tú quieres, evidentemente. Yo me defenderé con argumentos. La pieza seguirá creciendo, porque llamarán a Jorge (Fernández Díaz) como mínimo. Te propongo hablar y hacer una estrategia común a través de los abogados para defender la legalidad de lo que se hizo, lo que tú decidas".

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Asimismo, leyó otro mensaje atribuido a Francisco Martínez, que le habría llegado a través de un sacerdote, en el que el exsecretario de Estado de Seguridad advertía de que iba a protocolizar ante notario mensajes que podrían implicar en el presunto espionaje al exministro Fernández Díaz e incluso al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Por otro lado, el exjefe de la UCAO explicó que su equipo no tenía intervenido el teléfono de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas acusado en este juicio, pero que podían localizarlo gracias a un sistema de mensajes ocultos, por el cual mandaban un mensaje que no aparecía en el teléfono receptor, pero emitía la señal y la posición del conductor al móvil emisor.

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