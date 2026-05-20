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Martínez (PSCyL) admite que el golpe sobre el caso Zapatero es durísimo pero pide no confundir investigado con condenado

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El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha reconocido que el "golpe" de la investigación abierta al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es "durísimo" tanto para el Partido Socialista como para el propio país por lo que puede suponer en términos de desconfianza en la política, "independientemente de cuál sea el resultado final de todo el proceso", ha apostillado.

Martínez ha vuelto a expresar "toda la confianza" a la "honestidad" y a la "integridad" de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien conoce en términos políticos y personales y a quien ayer mandó un mensaje que el expresidente del Gobierno agradeció.

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El dirigente socialista ha hecho especial hincapié en la necesidad de no confundir un investigado con un condenado y ha rechazado además cualquier intento de condena anticipada, por un lado, o de adhesión sin fisuras al expresidente del Gobierno, por otro, por lo que ha llamado a ser respetusos con los tiempos procesales. "Cuando se investiga no se condena y, por tanto, cada momento tiene su tiempo procesal", ha reiterado que ha defendido que la verdad solo se abre paso desde el respeto a los procedimientos judiciales.

Carlos Martínez ha rechazado también cualquier privilegio en la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y ha reclamado en repetidas ocasiones que haya "seriedad, rigor, transparencia y garantías" en el proceso de investigación iniciado y que tendrá su curso.

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"Yo me niego a guardar silencio, pero también me niego al linchamiento", ha explicado Carlos Martínez que ha reconocido que los dirigentes políticos están también "para dar la cara", si bien ha admitido que cada uno tiene sus tiempos, como ha pedido para el alcalde de León, Jose Antonio Diez, que, según ha augurado, "no distará mucho" del planteamiento del dirigente autonómico.

"¡Vamos a ver en lo que queda todo esto!", ha exclamado Martínez que ha confesado que los socialistas están "dolidos" y en "estado de shock", máxime los de Castilla y León por lo que representa la figura del presidente Zapatero", ha admitido, y en su caso personal también con "cierta parte de cabreo" tras comprobar que al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, siempre le sale "alguna excusa perfecta" para no hablar, en este caso del "peaje" que tendrá que pagar para formar gobierno con Vox.

Martínez ha tirado de ironía también para criticar a quienes ven "la paja en el ojo ajeno" y ha rechazado en concreto lecciones por parte de Fernández Mañueco al que ha acusado de haber guardado un "escrupuloso silencio" tras condenas firmes, como de la de La Perla Negra, y un "clamoroso silencio" ante la eólica que, según ha apostillado también, quedó vista para sentencia hace más de cuatro meses. "El cinismo se le queda corto", ha reprochado Martínez que ha descartado en cualquier caso entrar en el y tú más.

Por último, ha considerado que los socialistas tienen que hacer un análisis y tomar sus decisiones como partido.

Y preguntado sobre las apelaciones de algunos dirigentes socialistas al 'lawfare' ha admitido que puede no ser una "definición adecuada" si bien ha puesto un ejemplo en primera persona tras la absolución al hombre que le dio dos bofetadas en un bar para afirmar que la justicia "también se equivoca" --ha recordado que ese caso está en el Supremo--.

"Llevamos una temporada en la que hay sentencias o procesos judiciales que pueden ser cuando menos cuestionados", ha aseverado al respecto para insistir en que la justicia no está exenta de las críticas.

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EuropaPress

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