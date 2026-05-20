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La UEFA insta a seguir el modelo inglés para el desarrollo de sus ligas femeninas

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Barcelona, 20 may (EFE).- La máxima responsable del fútbol femenino de la UEFA, Nadine Kessler, ha instado este miércoles a los países europeos a seguir un "camino similar" al de Inglaterra en el desarrollo de sus ligas domésticas.

"Inglaterra ha hecho un buen trabajo construyendo una liga atractiva, con excelentes condiciones y gran visibilidad, lo que naturalmente atrae a los mejores talentos de todo el mundo. Pero es importante que las demás ligas y clubes de toda Europa reaccionen ahora y tomen un camino similar", ha señalado en un encuentro con medios internacionales, entre ellos EFE.

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La exfutbolista ha reconocido que todos están "ansiosos por mejorar sus estándares y lo que ofrecen a las jugadoras", lo que implica invertir en un momento clave para el desarrollo del fútbol femenino profesional, así como implicar "por completo" también a los medios de comunicación.

Kessler ha defendido además la posición de la UEFA sobre la integridad competitiva y la prohibición, recogida en el reglamento, de que dos equipos con el mismo propietario compitan en una misma competición europea.

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"Está fuera de toda duda. En cualquier deporte se quiere preservar la integridad deportiva. Eso es lo más importante. Es evidente que hay grandes inversiones, pero cuando se trata de competir, no habrá excepciones ni un enfoque diferente en el fútbol femenino. Nuestro trabajo como organizadores es garantizar que todo sea 100% justo", ha subrayado.

En lo estrictamente deportivo, la dirigente alemana ha calificado la final de la Liga de Campeones femenina que disputarán el próximo sábado el Barcelona y el Olympique de Lyon como un duelo entre "los dos mejores equipos, probablemente, de todos los tiempos".

"Esperamos un espectáculo absoluto. Veremos quién gana", ha señalado, antes de añadir que "las estadísticas indican que ninguno ha perdido en Noruega y esta vez uno de los dos lo hará".

Kessler ha destacado el equilibrio entre juventud y experiencia como una de las claves del alto nivel de ambos finalistas, que llegan tras un exigente recorrido hasta la final, la cuarta entre ambos clubes tras las de 2019, 2022 y 2024.

"Todos han tenido que esforzarse para llegar a la final: el Olympique ha remontado en varias ocasiones en la fase liga y en cuartos; y el Barcelona empató en la ida de semifinales ante el Bayern y sufrió en los últimos 15 minutos de la vuelta", ha analizado.

La responsable de la UEFA ha subrayado además el aumento del nivel competitivo y la mayor igualdad entre clubes, apoyándose en datos de la presente temporada. "Hemos visto muchas sorpresas. Un debutante europeo como el OH Leuven llegó a octavos. El nuevo formato ha generado grandes partidos", ha apuntado.

En esa línea, ha señalado que "en un tercio de los partidos, el equipo que se adelanta no termina ganando" y que aproximadamente la mitad de los encuentros se deciden por empate o por un solo gol, frente al 25% del año pasado, lo que evidencia una "mayor igualdad".

Kessler ha enmarcado esta evolución en un proceso de transformación del fútbol europeo femenino. "Ha sido un gran año. No solo hemos evolucionado la 'Champions' para hacerla más atractiva y competitiva, sino que con la incorporación de la Liga Europa estamos construyendo un sistema que impulse el desarrollo a nivel nacional", ha resumido.

También ha defendido la elección de Noruega como sede de la final, "cuna del fútbol femenino", y el impacto de disputar el partido en el Ullevaal Stadion, donde se espera lleno absoluto con 28.000 espectadores.

"Nuestra misión principal es llevar el fútbol femenino por toda Europa, por diferentes países y regiones, para seguir desarrollando el juego y darle un impulso", ha explicado.

No obstante, ha lamentado las dificultades logísticas para el desplazamiento de las aficiones: "No es fácil hacer las cosas bien para todos siempre", ha concluido. EFE

avm/fa/mr

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EFE

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