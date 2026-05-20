La Plataforma Trans impulsa un real decreto para los derechos de personas trans migrantes

Madrid, 20 may (EFE).- La Federación Plataforma Trans ha mantenido este miércoles una reunión con diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a los ha presentado una propuesta de real decreto para regular la rectificación del nombre y marcador del sexo legal de las personas extranjeras en la documentación española.

La propuesta establece mecanismos para que las personas trans migrantes puedan adecuar su documentación española a su identidad de género a pesar de que en la documentación de sus países de origen estos aspectos no puedan adecuarse a sus identidades.

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La presidenta de la plataforma, Mar Cambrollé, ha indicado que esta propuesta de real decreto incluye unas "instrucciones que el Gobierno no ha sido capaz de desarrollar" para proteger a aquellas personas "que no pueden cambiar sus nombres en sus documentos oficiales porque en sus países de origen no es posible" y "para que aquí en España sí puedan cambiarlos en los documentos que pide el Estado español".

Se trata del Número de Identidad de Extranjero (NIE), la tarjeta de residencia, el permiso de trabajo y "todos esos documentos que son necesarios y útiles para el día a día", ha explicado Cambrollé.

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Además, el real decreto recoge una serie de pautas para la correcta formación de los cuerpos de seguridad del Estado en estas materias y se incluyen medidas específicas de protección para personas refugiadas y solicitantes de asilo.

"Ahora mismo el mandato de la Constitución no se está atendiendo. Se nos llena la boca con el Estado de derecho y el Estado democrático, pero para cumplirlo tenemos que llevar a término lo que nuestra Constitución y nuestras leyes garantizan", ha añadido Patricia Orejudo, profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense y una de las juristas que ha participado en la redacción de la propuesta de real decreto.

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Según ha descrito Cambrollé, la incorrecta identificación de personas trans migrantes en documentos oficiales afecta a una población de cerca de 60.000 personas en España "que está viviendo día a día una vulneración de sus derechos más básicos" como el acceso a "la atención sanitaria, al trabajo o a la vivienda".

La semana pasada la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA) calificó a España como el país de Europa donde las personas LGTBIQ+ tienen más derechos. La presidenta de la Federación Plataforma Trans ha calificado este hecho como "paradójico".

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"Igual ILGA Europa no sabe que España está incumpliendo su propia ley. En varias comunidades de España se están recortando derechos a las personas LGTBIQ+, y el régimen sancionador de la Ley Trans para los delitos de LGTBIfobia no se ha estrenado después de tres años de su aprobación. Esto solo tiene una explicación y es la inacción por parte de un gobierno progresista que no cumple con sus propias leyes", ha comentado.

"En un mes veremos a todos los políticos en el desfile del Orgullo, pero aquí les recuerdo que antes de ponerse el pin, deberían tener aprobado este Real Decreto. Pedimos valentía política, compromiso y honestidad democrática", ha reivindicado.

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La Federación Plataforma Trans ha informado además de que esta propuesta de real decreto ya ha sido trasladada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de impulsar su aprobación.

A la reunión han acudido los partidos PSOE, Sumar, Unidas Podemos, BNG, ERC, y EH-Bildu. Junts Per Catalunya y el PNV han declinado las invitaciones a la reunión, que no fueron enviadas a Vox ni al Partido Popular. EFE

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