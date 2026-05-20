Figueres (Girona) guarda un minuto de silencio por el último crimen machista

Figueres (Girona), 20 may (EFE).- La plaza del Ayuntamiento de Figueres (Girona) ha acogido este miércoles el minuto de silencio convocado desde el consistorio por el asesinato ayer de una mujer de 33 años a manos de su expareja, a la que asestó diversas puñaladas en plena calle.

El alcalde de la localidad Jordi Masquef, la secretaria general del Departamento de Igualdad de la Generalitat, Sonia Guerra, y el delegado del Govern en Girona, Xavier Guitart han encabezado el acto de duelo y rechazo al crimen, el tercer feminicidio ocurrido en Cataluña en lo que va de año.

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El asesino, Andrés R. de 48 años, de nacionalidad española y con numerosos antecedentes, quebrantó por segunda vez la orden de alejamiento que tenía de la víctima, de 33 años y de nacionalidad hondureña, según fuentes cercanas al caso.

Fue detenido en el mismo lugar de los hechos tras ser retenido por vecinos que fueron testigos de lo ocurrido.

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En lo que va de 2026 hay 19 víctimas mortales de la violencia machista, 1.360 desde 2003, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que sigue recabando datos de otros dos casos además de este de Figueres.

Se trata de uno ocurrido el pasado 16 de mayo en Alicante y otro este lunes en Navarra. De confirmarse todos ellos, la cifra total de víctimas mortales ascendería a 22, 1.363 desde 2003.

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Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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