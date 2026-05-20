El Villarreal hace oficial el adiós de Alfonso Pedraza tras 15 años en el club

Vila-real (Castellón), 20 may (EFE).- El Villarreal hizo oficial este miércoles el adiós del defensa internacional Alfonso Pedraza, que de esta forma pone fin a una etapa de 15 años en el club castellonense.

El lateral izquierdo andaluz llegó al Villarreal con 15 años, en 2011, y tras varias etapas en las que jugo cedido en otros clubes como el Lugo, Leeds United, Alavés o Betis, acabó siendo un futbolista vital en el proyecto amarillo, ya que ha disputado más de 200 partidos oficiales en el primer equipo, con el que debutó de la mano de Marcelino ante el Valencia en la campaña 2014-2015, y formó parte del equipo que ganó la Liga Europa y jugó la final de la Supercopa de Europa.

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El futbolista cordobés, que ganó con las categorías inferiores de la selección un Europeo sub-19 y otro sub-21, además de llegar a jugar un encuentro con la absoluta ante Noruega, explicó en un vídeo sus sensaciones tras este adiós, en el que reconoció la importancia del Villarreal en su vida.

“La verdad que para mí es un privilegio haber podido entrar en el Villarreal y que me hubiesen educado aquí desde muy joven, porque al final uno sale muy joven de tu casa y ellos ponen todo de su parte para que los jugadores que lleguen a la cantera se formen”, comentó.

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“Por suerte he vivido una de las mejores épocas del club, la verdad que soy un privilegiado. Yo me quedaría con la 'Europa League', al final es el único título que ha levantado el club”, apuntó.

El futbolista continuó al señalar que "ha sido un privilegio haber estado aquí" y que sólo tiene "palabras de agradecimiento". "No pensaba que podía llegar a conseguir tanto y la verdad que ha sido todo un sueño lo que he vivido aquí", agregó.

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"He conseguido grandes cosas con ellos y ahora toca cambiar de aires, pero me voy con la cabeza alta, satisfecho de lo que hemos conseguido y súper orgulloso”, concluyó. EFE

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