Clavijo dice que hay muchas incógnitas sobre Plus Ultra y pide explicaciones políticas

Vitoria, 20 may (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este miércoles que hay "muchas incógnitas" en relación a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra que requieren "explicaciones políticas" y que se despejen cuanto antes.

Clavijo, durante una comparecencia ante la prensa tras reunirse en Vitoria el lehendakari, Imanol Pradales, se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la imputación a Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de la compañía aérea Plus Ultra.

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Ha considerado un hecho "grave" e "inédito" en democracia esta imputación y ha pedido "máximo respeto" a la judicatura y a la presunción de inocencia.

Ha señalado que ha tenido la oportunidad de leerse el auto y su conclusión es que hay "muchas preguntas" que es necesario que se despejen desde el punto de vista político para "la tranquilidad y la buena salud de la democracia".

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La ciudadanía, ha insistido, tiene derecho a que algunas preguntas y dudas "y sombras" que refleja ese auto puedan ser despejadas. EFE

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