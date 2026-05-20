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Baldoví pide "prudencia" antes de calificar la imputación de Zapatero como 'lawfare' y ve puntos "oscuros" en el auto

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El síndic de Compromís en Les Corts valencianas, Joan Baldoví, ha pedido "prudencia" antes de calificar el auto de imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero de 'lawfare' (utilización de la justicia con fines políticos) contra el exdirigente del PSOE, al tiempo que ha pedido dejar avanzar la investigación judicial, aunque ha admitido que "lo que conocimos ayer" no le "gusta" y le parece "feo", además de que hay puntos en el auto que le parecen "oscuros".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts, un día después de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama acordara investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra', convirtiéndose en el primer exjefe del Ejecutivo de la democracia en ser imputado en una causa de presunta corrupción. Además, ordenó registrar su despacho y la empresa de sus hijas entre otras mercantiles en Madrid.

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Baldoví ha afirmado que Zapatero siempre le ha parecido "que ha sido un buen expresidente" del Gobierno, más todavía si se compara con Felipe González y José María Aznar. Dicho esto, ha admitido que "lo que conocimos ayer" sobre él no le "gusta" y le parece "feo". "Los 88 folios del auto dan algunos indicios que pueden mostrar que hay cosas que no se han hecho de manera clara", ha deslizado.

En cualquier caso, ha mostrado "todo el respeto" a que "avance el proceso judicial, a que el propio Zapatero explique", y ha defendido que "la transparencia y la explicación ha de ser fundamental". En este sentido, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control de este miércoles en el Congreso, "no ha explicado suficientemente el tema".

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"Para nosotros, para Compromís, lo mismo que hemos dicho siempre, la corrupción, venga de donde venga, se debe combatir, se debe atacar, se debe extirpar de la vida pública", ha remarcado.

"ABSOLUTA PRUDENCIA"

Preguntado por si considera que la situación de Zapatero se puede comparar con la de la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra --la Audiencia de Valencia ordenó abrir juicio oral contra ella por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido--, Baldoví ha señalado que hay indicios en las 88 páginas del auto sobre el expresidente socialista que a él personalmente y a su partido no les "gustan".

"Por tanto, absoluta prudencia, absoluto derecho a que el señor Zapatero pueda explicar, pero insisto en que hay puntos que me parecen oscuros. Y creo que esta mañana el presidente Sánchez no ha dado demasiadas explicaciones", ha expuesto.

No obstante, se ha mostrado "completamente de acuerdo" con el síndic del PSPV, José Muñoz --que ha mostrado "preocupación por la situación judicial" de Zapatero y ha relacionado esta investigación con otros casos como el de Begoña Gómez o Mónica Oltra--, y ha considerado que "sumarios como el del juez Peinado, como el de Mónica Oltra, como el del Fiscal General --Álvaro García Ortiz--, contrastan con sumarios como el de la pareja de --Isabel Díaz-- Ayuso, donde la UCO lleva un año sin emitir el informe de sus cuentas bancarias".

"Ahí tiene toda la razón del mundo", ha reiterado sobre el portavoz socialista en Les Corts, aunque sobre Zapatero ha insistido en mostrar "toda la prudencia y --dejar-- que avance la investigación" para comprobar "qué hay de todo esto". "Yo hoy diría que prudencia antes de calificar", ha apuntado.

A su juicio, 'lawfare' es "lo que se ha hecho con Mónica Oltra, con el Fiscal General del Estado o lo que se ha hecho por el juez Peinado con Begoña Gómez, de manual". "Aquí yo sería prudente e insistiría en que avance el sumario antes de hacer cualquier calificación", ha zanjado.

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