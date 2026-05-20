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Azcón exige la dimisión de Sánchez y convocatoria de elecciones tras la imputación de Zapatero por "delitos gravísimos"

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El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado de "delitos gravísimos" los que se le imputan al expresidente José Luis Rodríguez, y ha considerado "incomprensible" que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "no esté dimitiendo y convocando elecciones".

Así lo ha expresado Azcón este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el 'II Foro Agroindustrial. Hub de energía, sostenibilidad y tecnología del futuro', organizado por 'elEconomista.es' en Huesca, donde ha tildado de "extremadamente grave" e "histórica" la noticia de la imputación a Zapatero.

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar al expresidente del Gobierno de España el próximo 2 de junio en la causa sobre el presunto uso irregular del rescate concedido a la aerolínea 'Plus Ultra' en calidad de investigado, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

En este sentido, Jorge Azcón ha manifestado: "Es la primera vez en nuestra democracia que un expresidente del Gobierno es imputado por un juez en la Audiencia Nacional por delitos gravísimos. Y es incomprensible que hoy el presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- no esté dimitiendo y convocando elecciones".

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PSOE Y ENTORNO DE SÁNCHEZ

Ha opinado que las acusaciones "que se están haciendo al PSOE y que tiene todo el entorno de Sánchez" llevarían a la dimisión de su presidente "en cualquier país democrático", de modo que, a su juicio, "es incomprensible que el Partido Socialista se sienta orgulloso de que un expresidente del Gobierno esté imputado por delitos tan graves".

Azcón ha aludido al auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para comentar que "se habla de que el rescate de la compañía aérea 'Plus Ultra' con más de 50 millones de euros de dinero de todos los españoles --tras la pandemia-- se hizo utilizando el tráfico de influencias y ese era un rescate que de no haber mediado la labor del expresidente Zapatero, es evidente que no se habría llevado a cabo".

Estos presuntos hechos indican que "se hicieron pagos a una empresa de un íntimo amigo del presidente Zapatero, que luego ha pagado tanto a sus hijas como al propio Zapatero la mordida o la comisión correspondiente por el trabajo que hizo", ha apostillado el presidente aragonés para subrayar que no solo se trata de un problema que afecta al PSOE, sino "a todos los partidos de izquierda que lo siguen manteniendo en el poder a pesar de que la corrupción inunda a Sánchez".

El jefe del Ejecutivo aragonés ha recordado que, en la actualidad, está imputada la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, así como su hermano, David Sánchez, además de referirse a la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la imputación del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al caso que rodea al exministro de Fomento, José Luis Ábalos, para afirmar: "Todos los que han estado cerca de Sánchez están envueltos en escándalos de corrupción y juzgándose en los tribunales".

Sobre el presidente del Gobierno de España, Azcón ha indicado: "Puede aguantar en La Moncloa, pero es evidente que los españoles, cuando se les dé la voz, que es lo que debería hacer Sánchez, van a decir que basta ya, que no nos merecemos un Gobierno que esté rodeado, inundado de corrupción, en una situación que es absolutamente inexplicable".

Ha insistido en calificar de "inexplicable" que el PSOE "hable de 'lawfare', de que esto es manipulación de los jueces y que estén expresando su orgullo porque haya imputados en el Partido Socialista por escándalos de corrupción".

MOCIÓN DE CENSURA

En esta línea, ha criticado que "los límites éticos, morales y políticos del Partido Socialista son absolutamente inexistentes" y, ante la posibilidad de presentar los 'populares' una moción de censura en el Congreso de los Diputados, Azcón ha argumentado: "Lo que hoy falta para una moción de censura son los votos, no las ganas".

"Si una moción de censura fuera viable, estoy convencido de que el Partido Popular la presentaría, pero hoy los partidos de izquierda que siguen apoyando al PSOE no tienen ninguna duda y están expresando su voluntad de seguir apoyando a un Gobierno corrupto presidido por Sánchez", ha concluido Jorge Azcón.

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