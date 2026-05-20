Álvarez (UGT) tiene "plena confianza en la inocencia" del "señor molesto" Zapatero por defender las políticas de Sánchez

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha mostrado su "plena confianza en la justicia" y "en la inocencia" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le cita como investigado en el caso 'Plus Ultra'.

Al mismo tiempo, ha añadido que espera que el hecho de que Zapatero "ha irrumpido con fuerza defendiendo los criterios que tiene, sobre todo defendiendo las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez" no sea "el elemento" por el que, a su juicio, para algunos sectores el expresidente "es un señor molesto".

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A preguntas de los medios este miércoles en Mérida con motivo de su participación en unas jornadas formativas sobre Seguridad Social y Jubilación, Álvarez ha defendido así la "inocencia" de Zapatero, de quien ha destacado que es un presidente que "ha introducido los cambios más importantes que se han hecho" en el país, en cuestiones como el matrimonio igualitario o la "ampliación de derechos absolutamente brutal" desde el punto de vista de las mujeres.

"Ha irrumpido con fuerza defendiendo los criterios que tiene, sobre todo defendiendo las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, y que yo espero que eso no sea el elemento por el que es un señor molesto", ha incidido el sindicalista, quien tras añadir que "hay otros que han hecho lo contrario y que no pasa nada", ha reiterado "en todo caso" su "plena confianza en la justicia y en la inocencia del presidente Zapatero".

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Sobre este mismo respecto, ha mostrado al mismo tiempo "pleno respeto a la justicia" y al hecho de que "hay un proceso judicial en marcha", y se ha mostrado partidario de esperar "a ver qué es lo que da de sí", máxime después de que, ha dicho, hay expertos que "tienen visiones absolutamente diferentes en relación al auto que se ha conocido".

"Yo primero quiero manifestar pleno respeto a la justicia. Creo que hay un proceso judicial en marcha y vamos a ver qué es lo que da de sí... Hemos ido escuchando además a expertos que tienen visiones absolutamente diferentes en relación al auto que se ha conocido, pero también lo digo con la misma contundencia, plena confianza en el presidente Zapatero", ha declarado Pepe Álvarez.

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