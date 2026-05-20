Espana agencias

Álvarez (UGT) tiene "plena confianza en la inocencia" del "señor molesto" Zapatero por defender las políticas de Sánchez

Guardar
Google icon
Imagen MDBYZTMTCFALVOVG2AHD6GYN5A

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha mostrado su "plena confianza en la justicia" y "en la inocencia" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le cita como investigado en el caso 'Plus Ultra'.

Al mismo tiempo, ha añadido que espera que el hecho de que Zapatero "ha irrumpido con fuerza defendiendo los criterios que tiene, sobre todo defendiendo las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez" no sea "el elemento" por el que, a su juicio, para algunos sectores el expresidente "es un señor molesto".

PUBLICIDAD

A preguntas de los medios este miércoles en Mérida con motivo de su participación en unas jornadas formativas sobre Seguridad Social y Jubilación, Álvarez ha defendido así la "inocencia" de Zapatero, de quien ha destacado que es un presidente que "ha introducido los cambios más importantes que se han hecho" en el país, en cuestiones como el matrimonio igualitario o la "ampliación de derechos absolutamente brutal" desde el punto de vista de las mujeres.

"Ha irrumpido con fuerza defendiendo los criterios que tiene, sobre todo defendiendo las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, y que yo espero que eso no sea el elemento por el que es un señor molesto", ha incidido el sindicalista, quien tras añadir que "hay otros que han hecho lo contrario y que no pasa nada", ha reiterado "en todo caso" su "plena confianza en la justicia y en la inocencia del presidente Zapatero".

PUBLICIDAD

Sobre este mismo respecto, ha mostrado al mismo tiempo "pleno respeto a la justicia" y al hecho de que "hay un proceso judicial en marcha", y se ha mostrado partidario de esperar "a ver qué es lo que da de sí", máxime después de que, ha dicho, hay expertos que "tienen visiones absolutamente diferentes en relación al auto que se ha conocido".

"Yo primero quiero manifestar pleno respeto a la justicia. Creo que hay un proceso judicial en marcha y vamos a ver qué es lo que da de sí... Hemos ido escuchando además a expertos que tienen visiones absolutamente diferentes en relación al auto que se ha conocido, pero también lo digo con la misma contundencia, plena confianza en el presidente Zapatero", ha declarado Pepe Álvarez.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carlos Sainz: "La de Argentina será una carrera importante para el equipo"

Infobae

Moleiro: Siempre he soñado con ir a Mundial y si voy será por rendimiento no por lesiones

Infobae

El primer gran episodio de calor del año disparará los termómetros hasta los 35-39 grados

Infobae

Los socios de Gobierno muestran más cautela tras conocer el auto que imputa a Zapatero

Infobae

El exjefe de UDEF imputado por narcotráfico denuncia una red policial corrupta ajena a él

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga

Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga

Última hora de la imputación de Zapatero: el PSOE cierra filas en torno al expresidente y defiende su presunción de inocencia

El exjefe militar de OTAN desvela conversaciones entre Mark Rutte y Pedro Sánchez durante “más de 20 horas” sobre inversión militar

Alemania despliega una batería antimisiles Patriot en Turquía para reforzar la defensa aérea de la OTAN

Rufián ya no habla de lawfare y reconoce que el auto sobre Zapatero “está muy bien escrito”: “Si esto es verdad, es una mierda”

ECONOMÍA

¿Qué es la pasarela al RETA y a qué mutualistas afecta? Las claves de la ley que puede cambiar la jubilación de miles de profesionales

¿Qué es la pasarela al RETA y a qué mutualistas afecta? Las claves de la ley que puede cambiar la jubilación de miles de profesionales

Las ventas mundiales de coches eléctricos alcanzarán los 23 millones en 2026, casi un 30% de todo el parque automovilístico

La ayuda que pueden pedir los jubilados y que les permite ahorra 300 euros de su pensión

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Comprar una vivienda sin hipoteca y sin ahorros ya es posible: los bancos lanzan nuevas alternativas para financiar tu casa

DEPORTES

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”