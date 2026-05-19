Zapatero asegura que "jamas" he hecho gestiones a favor de Plus Ultra"

Madrid, 19 may (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este martes tras su imputación en la causa de Plus Ultra que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de la aerolínea.

"Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", ha garantizado en un vídeo remitido a los medios después de recibir esta mañana una notificación de la Audiencia Nacional citándolo como investigado para el próximo 2 de junio.

Ante esa citación ha expresado su disposición "por supuesto" a colaborar con la justicia.

Zapatero asegura en ese mensaje que "jamás" ha tenido ninguna sociedad mercantil, "ni en España ni fuera de España", ni directamente ni a través de terceros, ni ha participado en ninguna operación de ese tipo.

Añade que todos los ingresos y remuneraciones de su actividad privada han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.

"Quiero reafirmar con toda contundencia -recalca- que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración".

Zapatero expresa asimismo que va a ejercer su derecho a la defensa "con toda la firmeza y toda la convicción", y ha avanzado que en los próximos días atenderá a los medios de comunicación. EFE

