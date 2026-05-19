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Suspendida la declaración de los policías que identificaron a periodistas en casa de Ayuso

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Madrid, 19 may (EFE).- La jueza del juzgado de instrucción número 25 de Madrid ha suspendido a petición de las partes la declaración de los policías que identificaron a dos periodistas en los alrededores de la vivienda de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el 19 de marzo de 2024.

La magistrada investiga a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, por un posible delito de revelación de secretos, tras difundir en un chat datos de dos periodistas. Estaba previsto que este martes declararan los agentes que realizaron la identificación, pero la comparecencia ha quedado suspendida a petición de las partes.

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Según han informado a EFE fuentes jurídicas, la suspensión se debe a las dudas que podrían surgir sobre su posición procesal, y porque la juez considera que no se les puede tomar declaración en calidad de testigos ya que podrían resultar imputados.

El pasado 6 de mayo, Rodríguez negó en el juzgado que cometiera revelación de secretos al difundir en un chat datos de dos periodistas, sobre los que ha asegurado no le informó la Policía, sino que les reconoció en una foto que le reenvió el novio de Ayuso porque "un vecino enfadado" se la había enviado antes.

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La titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid citó el pasado mes de marzo a Rodríguez "en su condición de denunciado y querellado", así como a los dos periodistas de 'El País' perjudicados, a otro profesional de este medio y al director general de seguridad de la Comunidad de Madrid. EFE

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EFE

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