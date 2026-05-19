Prisión para un detenido por quebrar la orden de alejamiento de una víctima en riesgo extremo

Efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Rincón de la Victoria (Málaga) han detenido a una persona por delitos contra la salud pública y quebrantamiento de una orden de alejamiento.

La actuación tuvo lugar el pasado mes de abril cuando fue localizado un individuo al que se le imputada un delito de quebrantamiento de una orden de alejamiento en vigor, que protegía a una víctima en situación de riesgo calificado como extremo, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

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Este individuo, que tenía numerosos antecedentes policiales y una requisitoria judicial por búsqueda, detención y personación en vigor, fue localizado en la estación de tren de una localidad malagueña, procediéndose a su detención.

Durante la intervención, intentó oponer resistencia a los agentes y arrojó una bolsa de compras que fue recuperada por los guardias civiles, descubriendo en su interior dos paquetes que contenían una sustancia blanca que resultó ser 1,16 kilogramos de cocaína. Por estos hechos, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión.

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