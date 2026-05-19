Refugiados palestinos miran de frente en una exposición organizada por el Thyssen y UNRWA

Madrid, 18 may (EFE).- ‘Gaza, donde la vida resiste’ es la exposición con la que el Museo Thyssen-Bornemisza y la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA) pretenden que se mire a los ojos de los refugiados, mientras estos muestran sus posesiones más queridas en medio de la devastación.

Así, Qamar, una niña de 6 años con sudadera de lunares y ojos penetrantes, enseña su cuaderno, su lápiz y su sacapuntas, posesiones imprescindibles para asistir a clase porque “aprender es una forma de aferrarse a lo que aun permanece”.

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Hajja Jameela, de 80 años, mira entre los pliegues de su chador y presume de un pequeño peine y un pedacito de espejo con el que se esfuerza por “mantener su dignidad en medio de la precariedad. Mirarse, reconocerse, seguir siendo”, reza el cartel que acompaña la foto.

Mahmoud, de 15 años, muestra la tienda de campaña proporcionada por la UNRWA que comparte con sus 7 hermanos. “Su refugio. Su casa. Pero no su hogar. Su hogar le fue arrebatado por un bombardeo”.

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Las fotografías, realizadas por un trabajador de la UNRWA que ha preferido permanecer anónimo, muestra la vida de algunos de los miles de refugiados que han dejado los dos años de ofensiva israelí y los ataques que aún se suceden pese al alto el fuego.

La muestra reúne 10 retratos de niños, hombres y mujeres, con los que se pone de relieve cómo elementos cotidianos adquieren un significado extraordinario en un contexto de devastación, y se podrá ver en el hall de entrada del museo hasta el 14 de junio.

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Forma parte del programa 'Cultura Viva X Palestina y UNRWA', una iniciativa impulsada por la agencia en España para apoyar a Palestina a través de la cultura y que incluye actividades de música, cine y arte a lo largo de una semana.

El objetivo es recordar que la crisis de Gaza y Cisjordania no ha terminado, aunque la atención de los medios de comunicación y la sociedad se haya desplazados a otros escenarios de guerra y conflictos.

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Como ha detallado la directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí, tras más de dos años y medio de ofensiva, 2,1 millones de palestinos sobreviven en Gaza en medio de una crisis humanitaria marcada por la escasez de recursos básicos y una violencia persistente, que el mundo no debe olvidar. EFE