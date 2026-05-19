Policía Nacional se suma a la Semana de la Administración Abierta con jornadas de puertas abiertas, charlas y muestras

La Policía Nacional se suma a la Semana de la Administración Abierta 2026 con charlas, jornadas de puertas abiertas y exhibiciones en varias ciudades españolas estos días con el objetivo de fortalecer los vínculos entre la ciudadanía y las Administraciones Públicas y fomentar "la transparencia, la integridad y la responsabilidad".

Estas jornadas, que se enmarcan en la iniciativa anual impulsada por la Alianza para el Gobierno Abierto, una organización internacional integrada por reformadores de las Administraciones públicas y de la sociedad civil, contarán con una serie de eventos diseñados para acercar la institución a la sociedad, con el desarrollo de cinco actividades que fomentan la participación social.

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Según ha explicado la Policía Nacional en una nota de prensa, estas actividades serán "una oportunidad" para cumplir con el objetivo de esta semana: proyectar una Administración transparente y participativa que coopera activamente con la sociedad civil en el desarrollo de los principios de Alianza para el Gobierno Abierto.

ACTIVIDADES EN HUESCA, TERUEL, AVILÉS, DÉNIA Y SANTA CRUZ DE LA PALMA

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Las actividades se celebran esta semana en Huesca, Teruel, Avilés (Asturias), Dénia (Alicante) y Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife).

En primer lugar, este martes se impartirá una charla en el IES Pirámide de la capital oscense sobre la trata y explotación de personas. Además, también este martes en el centro de día Santa Emerenciana de Teruel se llevará a cabo una sesión sobre riesgos en Internet dirigida a personas mayores, incluida en el Plan Mayor Seguridad.

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El miércoles 20 de mayo se organiza en el CEIP La Xara de Dénia, en la provincia de Alicante, una charla para fomentar el uso responsable de la red entre los menores.

Asimismo, el jueves 21, en la localidad asturiana de Avilés, tendrá lugar una exhibición de medios policiales en el complejo deportivo 'Los Canapés' (Abilius Polis), para que los más pequeños conozcan los recursos y la labor diaria de los agentes de la Policía Nacional.

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Finalmente, el 22 de mayo, en Santa Cruz de La Palma, se celebrarán unas jornadas de puertas abiertas centradas en las nuevas capacidades y funcionalidades del DNI digital, facilitando el acceso de la ciudadanía a los servicios de documentación.