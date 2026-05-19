Nueve universidades europeas avanzan en León en su integración académica

León, 19 may (EFE).- Las universidades de León, Silesia (Polonia), Hasselt (Bélgica), Freiberg y Mittweida (Alemania), Leoben (Austria), Petrosani (Rumanía), Creta (Grecia) y Lorraine (Francia) han firmado un acuerdo este martes en la capital leonesa que permitirá reconocer la formación cursada en cualquiera de las nueve universidades miembros.

Con ello, la alianza universitaria europea EURECA‑PRO ha dado un paso decisivo hacia la integración académica, con un avance clave en la futura creación de titulaciones conjuntas y programas internacionales compartidos.

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El convenio ha sido suscrito por los rectores de las instituciones participantes en el marco de la Review Week organizada por la Universidad de León (ULe), anfitriona de este encuentro estratégico en el que se dan cita representantes académicos de toda Europa.

La firma del acuerdo ha estado presidida por la rectora de la ULe, Nuria González, junto al rector de la Universidad Técnica de Silesia (Polonia), Marek Pawełczyk, que actúa como coordinador de rectores de la alianza, quienes han destacado el compromiso conjunto por avanzar hacia un modelo de universidad sin fronteras.

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Este nuevo marco permitirá que los estudiantes vean reconocido automáticamente su aprendizaje en cualquiera de las universidades que integran EURECA‑PRO, lo que facilitará la movilidad académica y la puesta en marcha de dobles títulos, grados conjuntos y otras iniciativas formativas internacionales.

El acuerdo constituye un hito dentro del proceso de construcción de una "universidad europea real", al establecer las bases de un sistema común que armoniza criterios académicos y refuerza la cooperación entre instituciones.

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La iniciativa forma parte del programa de universidades europeas impulsado por la UE, cuyo objetivo es fomentar alianzas transnacionales para mejorar la calidad, la innovación y la competitividad de la educación superior en el continente.

En paralelo a la firma, la apertura de la Review Week ha reunido a autoridades locales y autonómicas, entre ellas el alcalde de León, José Antonio Diez, así como representantes de la Junta de Castilla y León y de la Diputación, que han expresado su respaldo al papel de la ULe en este proyecto estratégico.

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Las instituciones han puesto en valor el impacto que esta alianza puede generar en el territorio, tanto en términos de internacionalización como de atracción de talento, investigación y oportunidades para el tejido socioeconómico.

Por su parte, González ha subrayado la importancia de este acuerdo para reforzar la proyección internacional de la Universidad de León, mientras que Pawełczyk ha destacado la voluntad de las nueve universidades de avanzar hacia una estructura académica común que favorezca el intercambio de conocimiento en Europa.

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Con este paso, EURECA‑PRO consolida su papel como una de las alianzas universitarias europeas más avanzadas en integración académica, acercándose al objetivo de configurar un espacio educativo compartido en el que la formación y la movilidad sean plenamente reconocidas entre sus instituciones. EFE

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