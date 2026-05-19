Más de 2.800 fiscales están llamados a las urnas para elegir el nuevo Consejo Fiscal

Madrid, 19 may (EFE).- Más de 2.800 fiscales están llamados este martes a las urnas para elegir al próximo Consejo Fiscal, el órgano asesor de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en el que actualmente tiene mayoría la asociación mayoritaria y conservadora de la carrera, la Asociación de Fiscales.

Desde las 09:00 horas hasta las 19:00 horas estarán abiertas las urnas de las 77 secciones: una en Madrid y el resto en Fiscalías Provinciales, de Comunidades Autónomas y de área, según ha informado el Ministerio Público.

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En estos comicios se vota a nueve vocales, que son elegidos por un periodo de cuatro años por todos los miembros del Ministerio Fiscal en servicio activo.

Son fiscales pertenecientes a cualquier categoría de la carrera que integrarán, como vocales electivos, el Consejo Fiscal junto a los tres miembros natos (la fiscal general del Estado, la fiscal jefe de la Inspección y la teniente fiscal del Tribunal Supremo).

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En las anteriores elecciones, celebradas en 2022, la Asociación de Fiscales, muy crítica con la gestión de los últimos fiscales generales y que ya ha cuestionado duramente algunas decisiones de Teresa Peramato, ganó peso al conseguir dos vocales más que hacía cuatro años y alcanzar 6 en el Consejo.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación que presidió la actual fiscal general, obtuvo la mitad que en los anteriores comicios, dos.

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Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), minoritaria en la carrera fiscal, logró por primera vez un vocal.EFE