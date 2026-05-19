Los españoles son 'adictos' a Internet: más de 4 horas diarias conectados

Madrid, 19 may (EFE).- La dependencia digital de los españoles es muy elevada: cada día pasan más de 4 horas conectados a internet y lo hacen fundamentalmente a través del móvil, según la 28 edición del informe 'Navegantes en la Red' que basa sus resultados en 15.000 encuestas realizadas a finales de 2025.

Además, el 45,8 % de los entrevistados asegura estar conectado a internet de manera "casi constante".

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El 91 % de los españoles se conecta a Internet a través del móvil y tiene una fuerte dependencia hacia el dispositivo, hasta el punto de que más de la mitad de los usuarios (55,1 %) reconoce que no podría vivir sin él y el 36,5 % admite consultarlo de forma casi compulsiva.

Ese uso tan intensivo del móvil se refleja en más escucha de pódcasts, más consultas en aplicaciones basadas en inteligencia artificial (IA), más visionado de plataformas y más tiempo en redes sociales.

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El 77,8 % de los entrevistados dice que ha usado aplicaciones de inteligencia artificial en alguna ocasión (una cifra que se incrementa en más de 17 puntos respecto al año pasado) y el 36,5 % las emplea a diario, sobre todo para cuestiones personales (75 %).

Los españoles usan la IA sobre todo para hacer consultas (73,6 % de los usuarios de IA), para generar o corregir textos (38,2 %), para resumir documentos (33,2 %), hacer traducciones (33,2 %) o crear imágenes o vídeos (32,1 %).

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Los chatbots generalistas son las herramientas de IA más utilizadas, destacando por encima de todos ChatGPT, de Open AI, con un 74,2 % de los usuarios, aunque con un pequeño retroceso de 3,5 puntos respecto al año anterior. Le sigue a distancia Gemini (Google) que, con una fuerte subida de 17 puntos, se sitúa en el 41,9 %.

Un 9 % de los entrevistados confiesa haber utilizado plataformas que permiten conversar con personajes o inteligencias artificiales virtuales personalizadas en el último año, como Character.AI, Replika, Anima AI o similares.

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Aunque el nivel de satisfacción con las aplicaciones basadas en IA se mantiene elevado (el 58,1 % de los usuarios lo está), 7 de cada 10 personas que las utilizan declaran que la IA les ha proporcionado información que ha resultado ser errónea.

Además, el 60,5 % de los internautas se muestra preocupado por el uso de la IA, sobre todo en lo que respecta a cuestiones éticas, y la mayoría (52,0 %) cree que existe una burbuja económica y de expectativas en torno a ella.

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Por su parte, las principales preocupaciones de los españoles respecto a Internet tienen que ver con la velocidad a la que se mueven las noticias falsas, con el poder que están acumulando las grandes empresas tecnológicas y con la ciberseguridad.

El 87 % de los usuarios de Internet en España usa las redes sociales a diario, y un 42,5 % de ellos emplea más de una hora al día en ellas (2 puntos más que el año anterior).

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Instagram se mantiene como la red social que más gente emplea, siendo utilizada por 3 de cada 4 usuarios de redes sociales (75 %); en segunda posición continúa Facebook (58,9 %) aunque descendiendo, y en tercer lugar, se encuentra TikTok (41,3 %).

Por su parte, más de la mitad (56,4 %) de los entrevistados sigue a algún 'influencer', 'youtuber' o 'streamer'.

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El informe revela que la compra por Internet es un fenómeno normalizado en España, que aumenta el pago por Bizum; se reaviva la demanda por las criptomonedas y aumenta la utilización de los códigos QR.

Los oyentes que escuchan pódcasts radiofónicos les dedican, de media, 49 minutos diarios (5 minutos más que el año anterior), y los que escuchan pódcasts de otros contenidos les dedican 56 (más de 7 minutos más).

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El podio de plataformas de pódcast más escuchadas lo copan Spotify (el 44,5 % de los oyentes de pódcasts la han utilizado en los últimos 30 días), las cadenas de radio (29,3 %) y YouTube Music (23,4 %).

El 59,7 % de los entrevistados paga por ver plataformas de contenidos en video, y crecen las suscripciones con anuncios que son más económicas.

Por su parte, la suscripción a periódicos o revistas digitales asciende de 12,1 a 19,1 en cinco años.

La preocupación entre los padres por lo que hacen sus hijos en Internet crece, lo que se refleja en que cada vez hay más usuarios del control parental (63,4 %). El foco de esa inquietud se centra en el consumo de pornografía en línea por parte de menores, por lo que existe una opinión mayoritaria a favor de implantar un sistema de verificación de edad en webs.

En algunas comunidades autónomas se ha empezado a limitar el uso de pantallas en los colegios, y la medida genera un amplio consenso, ya que la gran mayoría de los entrevistados (83,0 %) se muestran favorables y casi la mitad (47,7 %) está muy a favor.EFE