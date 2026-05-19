Las dos hijas de Zapatero, presentes en el registro de su empresa de publicidad en Madrid

Madrid, 19 may (EFE).- Las dos hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura, junto con su abogada, están presentes en el registro que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizan desde primera hora de este martes en la sede de su empresa, la agencia de publicidad 'What The Fav S.L.'.

A las 9:45 horas han empezado esta actuación por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha imputado a Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el caso de la compañía aérea Plus Ultra.

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Los registros se extienden también al despacho del expresidente, en la calle Ferraz, y otras dos empresas: 'Softgestor', dedicada a la asesoría y gestoría jurídica e 'Inteligencia Prospectiva'.

En esta última, los agentes han entregado un requerimiento de información puesto que la empresa está obras.

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Las fuentes consultadas también indican que, por orden del juez, se han entregado requerimientos de información en la Sepi. EFE

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