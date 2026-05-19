La consellera de Economía valora el apoyo de ERC a presupuestos y espera el aval de Comuns

Barcelona, 19 may (EFE).- La consellera de Economía de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero, ha agradecido este martes a ERC su "responsabilidad" y "sentido de país" por garantizar su apoyo a los presupuestos, y ha dicho que en los "próximos días" espera cerrar un pacto con Comuns que haga posible aprobar las cuentas de 2026.

En rueda de prensa, Romero ha desgranado los detalles del acuerdo alcanzado con ERC para asegurar su apoyo al presupuesto, un pacto firmado esta mañana por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y por el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

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La consellera ha explicado que el pacto con ERC es "ambicioso", fruto de una negociación "compleja y exigente", pero ha resaltado que el acuerdo alcanzado debería permitir contar con un presupuesto aprobado tras varios ejercicios con prórroga presupuestaria.

"Negociar es ceder, y cuando somos capaces de sumar enfoques y acentos hacemos más rico al país", ha asegurado Romero, que se ha mostrado "satisfecha" por el acuerdo alcanzado con ERC.

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"ERC demuestra su sentido de país. Ha puesto el país por delante de todo", ha asegurado Romero, que ha elogiado en varias ocasiones la disposición al acuerdo de los republicanos.

La consellera, que se vio obligada a retirar el presupuesto original por la falta de apoyo de ERC, ha comentado que el acuerdo con los republicanos supone ahora un "paso importantísimo para conseguir el presupuesto de 2026".

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En esta línea, ha recordado que el Govern ya alcanzó un acuerdo con los Comuns para hacer posible el presupuesto, y que ahora negocian con este grupo una "actualización" de ese pacto.

Romero ha dicho que ese "complemento" al pacto alcanzado entonces con los comunes "se está acabando de cerrar" y se ha mostrado "optimista" sobre alcanzar un acuerdo "en días".

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Preguntado por si el Govern se pondrá a elaborar el nuevo presupuesto para 2027 después del verano, Romero ha subrayado que ahora está centrada en culminar el pacto con Comuns para poder aprobar en breve el nuevo proyecto de presupuestos de 2026 en el Consell Executiu.

"Después del verano veremos qué es lo que hacemos. El presupuesto (pactado con ERC) está pensado para 2026, aunque algunos elementos van más allá de 2026", ha comentado.

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Tras verse forzado a retirar el presupuesto original, el Govern aprobó en marzo un suplemento de crédito por casi 6.000 millones de euros, y ahora el Ejecutivo catalán aspira a poder disponer de las cuentas de 2026 lo antes posible para poder empezar a ejecutar el presupuesto.

En cuanto a la delegación de la recaudación del IRPF, ha afirmado que se hará un "trabajo intenso" para convencer a los grupos en el Congreso, aunque no ha dado muestras de que el Ministerio de Hacienda, con el que el Govern mantiene "una relación buenísima", esté ahora dispuesto a aceptarla.

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El rechazo de Hacienda a esta cuestión fue lo que llevó a ERC a no querer siquiera negociar el anterior proyecto presupuestario, que el Govern finalmente retiró en el trámite parlamentario.

El pacto con ERC no contempla un calendario definido para la gestión completa del IRPF por parte de la Agència Tributària de Catalunya (ATC).

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A este respecto, Romero ha recordado que Cataluña no tiene aún "legitimidad legislativa" para asumir este impuesto, y que aunque la tuviera la ATC no está preparada aún para asumir un impuesto tan masivo como este.

Ha resaltado que el pacto con ERC prevé 527 millones hasta 2029 para reforzar la ATC y situarla "en el lugar que le corresponde".

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Ha asegurado además que el propio plan director de la ATC se proponía empezar a gestionar algunos elementos del IRPF a partir de 2028, pero que, al tratarse de un impuesto "muy complejo", la ATC debe prepararse "muy bien" para gestionar al completo en un futuro este impuesto y hacerlo por lo menos "igual de bien" que la Hacienda española.

Respecto a la condonación de deuda del FLA, se ha mostrado confiada en que salga adelante en el Congreso, y ha recordado que supondría recortar el pasivo de la Generalitat en unos 17.000 millones.EFE

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